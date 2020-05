Apesar de não estar a ser distribuído de forma massiva, a atualização do Windows 10 já está disponível para muitos. A tendência é sempre instalar estas novas versões, para avaliar o que a Microsoft criou.

Claro que muitos esta é uma atualização que não pode ainda ser instalada, por várias razões. É por isso imperativo que consigam adiar a atualização de maio de 2020 do Windows 10. Claro que existe uma forma para que isso possa ser feito, criada pela Microsoft.

Nem todos querem atualização de maio nas máquinas

São muitas as novidades que a Microsoft colocou na mais recente atualização do Windows 10. Esta chegou esta semana, tal como esperado, sendo já disponibilizada para muitos utilizadores e para todos os que a forçarem. É ainda um processo manual, mas em breve será automatizado.

Quem quiser impedir que a atualização de maio de 2020 seja instalada no Windows 10, tem uma forma de o fazer. Esta será adiada e só mais tarde, com maior estabilidade, será trazida para as máquinas que decidirem esperar.

Colocar em pausa esta novidade do Windows 10

Para adiarem esta novidade devem primeiro abrir as Definições do Windows 10 e depois, aí dentro, escolher a opção Atualizações de segurança. No separador Windows Update encontram logo a opção Colocar em pausa durante 7 dias.

Se preferirem definir outro período ou colocar em pausa por muito mais tempo, devem escolher as Opções avançadas. Aí dentro devem ter agora a opção para definir novos período de pausa, até um máximo de 7 dias. Podem alterar e definir a data precisa para o seu fim.

Opção pode ser adiar a instalação por mais tempo

Outra opção que podem usar é a escolha de adiar as atualizações. Estes períodos são mais alargados e permitem ir até ao máximo de 365 dias. Esta opção é para ser usada para garantir que as atualizações são mesmo adiadas e não instaladas automaticamente no Windows 10.

Devem ter em atenção que estas alterações não colocam apenas em pausa a atualização de maio, mas todas as outras que, entretanto, surgirem, dedicadas a resolver problemas graves. Ainda assim, podem ser usadas para manter estas novidades longe de qualquer PC.