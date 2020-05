Erro numa atualização da OnePlus tirou o filtro de raio-X ao OnePlus 8 Pro

O novo OnePlus 8 Pro veio mostrar que a marca continua a criar smartphones de tipo e com caraterísticas únicas. Consegue destacar-se da concorrência em alguns pormenores importantes e que os consumidores querem.

Uma surpresa que veio com este smartphone foi um filtro e uma câmara, que permitia criar um modo semelhante a um raio-X. Não era certamente esperada e criou alguma polémica. Agora, e sem qualquer razão, a OnePlus resolveu retirar este modo, mas aparente foi apenas um erro.

Uma surpresa escondida no OnePlus 8 Pro

Descoberto dias depois de chegar ao mercado, o filtro Photochrom consegue criar no OnePlus 8 Pro um efeito único no mundo dos smartphones. Recorrendo ao filtro de infravermelhos, criado para captar ainda mais luz, trazendo um efeito de raio-X, ou seja, consegue ver dentro de objetos.

Claro que imediatamente criou alguma polémica com as potenciais utilizações erradas. A OnePlus rapidamente revelou os planos para o remover na totalidade, acabando depois por recuar e indicar que este procedimento seria apenas para o mercado chinês

Atualização da OnePlus fez desaparecer o raio-X

Ao contrário do que se esperava, e numa atualização lançada há muito pouco, o filtro Photochrom acabou por desaparecer do OnePlus 8 Pro. Esta foi lançada globalmente e esteve disponível para os utilizadores. Este passo acabou por contrariar as declarações da OnePlus.

A marca chinesa, entretanto, já veio a público reconhecer o problema e explicar o que se passou. Esta atualização lançada foi disponibilizada erradamente no mercado global, o que levou a que o filtro de raio-X tivesse desaparecido destes smartphones.

Este filtro regressa em breve numa correção

Foi ainda revelado que esta funcionalidade irá ser reposta em breve, com mais uma atualização. Esta será disponibilizada via OTA para o OnePlus 8 Pro com mais algumas correções. Ainda assim, infelizmente não existe ainda uma data prevista para a sua chegada.

Esta é mais uma situação anormal e que envolve o filtro que a OnePlus criou no seu mais recente smartphone. Este raio-X que surgiu vem mostrar que por vezes os equipamentos surpreendem os utilizadores sobretudo de forma muito positiva.