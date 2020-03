Xpeng P7, o carro elétrico da China que quer desafiar o Tesla Model 3

O carro elétrico Xpeng P7 é o primeiro carro chinês a atingir a marca de referência de mais de 700 km de alcance. Recentemente, a empresa anunciou uma gama melhorada do Xpeng P7. Aliás, foi mesmo o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT) da China, a confirmar a notícia de uma oferta renovada deste carro.

O alvo parece ser a Tesla e o seu sucesso de vendas, o Model 3.

Xpeng P7 quer atacar o mercado da Tesla

A Xiaopeng Motors, ou Xpeng, foi fundada em 2014 e o seu principal produto é um veículo elétrico. O carro foi revelado no ano passado pela empresa, e os especialistas afirmam que este tem potencial para desafiar o Tesla Modelo 3 na China.

O carro não se limita apenas a ter uma gama elétrica melhor e um design apelativo, ele vale pelo pacote completo. Segundo a empresa, o automóvel será equipado com tecnologias de próxima geração, como a condução autónoma.

Características principais do P7:

Autonomia: 706 km NEDC

Aceleração dos 0 aos 100: 4 segundos

Motorização: Dual Motor 4-WD

Classificação de Segurança: 5 estrelas C-NCAP

Condução autónoma: Nível 3 Hardware Ativado

Preço: De 30 a 47 mil euros (conversão direta)

Marca testa carro elétrico fora de fronteiras

Segundo informações, o carro elétrico está a ser testado sob condições de gelo e neve. Conforme pode ser visto, os testes estarão a ser realizados nos EUA, Nova Zelândia, Espanha e outros centros de testes.

O carro elétrico Xpeng P7 tem agora um alcance EV de 706 km com base no NEDC (National European Driving Cycle). Assim, quer no nível de tecnologia de autonomia de condução, como em termos de autonomia das baterias, o Model 3 da Tesla está no alvo.

O Model 3 tem um alcance máximo de cerca 520 km. No entanto, vale a pena notar que o alcance do Tesla é baseado no ciclo muito mais rigoroso da EPA (Environmental Protection Agency). Nesse sentido, se usarmos os mesmo ciclo EPA para ambos, o elétrico P7 da China faz apenas 494 km. Em ambos os casos, o alcance é bastante impressionante, e é suficiente para desafiar tanto o Modelo Tesla 3 como o Modelo Y, que tem um alcance 505 km.

Motores com boas características

De acordo com algumas fontes, apenas os modelos Rear Wheel Drive do Xpeng P7 terão o já mencionado longo alcance da bateria. O modelo RWD terá cerca de 263 cv e 390 Nm de binário máximo. A Xpeng afirma que os seus veículos elétricos terão 80,87 kWh de bateria, com um consumo de energia de 12,5 kWh/100 km.

Com base nesta estimativa, a autonomia do Xpeng P7 deverá rondar os 650 km.

Também vale a pena notar que o Xpeng utilizará células de bateria prismáticas para o modelo P7. Surpreendentemente, a Tesla anunciou recentemente que para a produção do Modelo 3 na China, a empresa irá utilizar células de bateria prismáticas em vez das suas próprias células convencionais.

Assim, não saberemos se a Tesla foi inspirada pelo Xpeng P7 para começar a usar células prismáticas. Contudo, sabe-se que a Tesla está num nível totalmente novo de avanço e tecnologia.

Apesar do que já se sabe da Tesla, as marcas da China parecem estar a preparar um grande ataque ao mercado dos elétricos.