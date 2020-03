O seu iPad Air de 2019 tem problemas? A Apple vai reparar gratuitamente

A Apple abriu um programa de qualidade para permitir a reparação gratuita dos modelos de 2019 do iPad Air. Segundo a marca, este sofrem de problema em que o ecrã fica branco, sem ação. Este plano irá cobrir o equipamento durante dois anos. Se o seu dispositivos tem problemas, então contacte a Apple.

Estes planos, que existem em vários equipamentos, permitem fazer reparações mesmo para lá do tempo de garantia que cobre o equipamento.

iPad Pro 2019 com “ecrã branco”

A empresa de Cupertino lançou na sexta-feira um programa de reparação para modelos de terceira geração do iPad Air. Alguns destes equipamentos sofrem do chamado “problema de ecrã em branco”, que nalguns casos pode deixar o ecrã do tablet permanentemente desativado.

O “iPad Air (3ª geração) Service Program for Blank Screen Issue” (Programa de serviço para iPad Air (3ª geração) para a edição de ecrã em branco) abrange os modelos iPad Air de geração atual fabricados entre março de 2019 e outubro de 2019, informou a Apple num anúncio publicado no seu site.

Assim, sob certas circunstâncias indefinidas, os ecrãs das unidades afetadas podem ficar em branco permanentemente. Os utilizadores podem ver uma breve oscilação ou flash a aparecer antes do ecrã ficar totalmente inoperacional, referiu a empresa.

Apple refere que é um número limitado os que terão problemas

Apesar de ter descrito um sintoma, a empresa não forneceu detalhes adicionais sobre o problema. Contudo, esta observou que o problema deve afetar apenas um “número limitado” de unidades deste tablet.

Os proprietários de modelos elegíveis deste tablet podem levar o seu dispositivo a um Fornecedor de Serviços Autorizado Apple ou à Apple Store para a avaliação e reparações gratuitas. Alternativamente, os clientes podem providenciar o envio do seu dispositivo pelo correio, bastando entrar em contacto com a Assistência Técnica da Apple.

Típico de outros programas de assistência técnica da Apple, a iniciativa iPad Air não estende a cobertura da garantia padrão e cobre os dispositivos afetados durante dois anos após a primeira compra na venda a retalho.

A terceira geração do iPad Air estreou no início de 2019 como uma opção intermédia que se situa entre o iPad da Apple e a série iPad Pro.