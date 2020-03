Apesar de o mundo estar a meio gás, do vírus COVID-19 ter criado problemas enormes na produção global, a verdade é que o mercado não está parado. Assim, muito provavelmente iremos ver dentro de dias novidades no que toca aos dispositivos Apple. Uma dessas novidades, como tantos rumores já mostraram, será o novo iPhone 9 (ou iPhone SE 2). Este suposto novo iPhone foi fotografado na mão de um utilizador.

Pelas imagens dá para perceber, a ser verdade, que tem fortes inspirações no iPhone 8. Mas o que tem de novidade?

Por norma, os grandes lançamentos da Apple acontecem em setembro de cada ano, pelo menos nos últimos anos, após a morte de Steve Jobs. No entanto, a exceção à regra aconteceu com o iPhone SE. Conforme devem estar lembrados, este foi anunciado no dia 21 de março de 2016 num evento oficial da empresa em Cupertino e lançado no dia 31 de março desse mesmo ano.

Assim, poderemos estar a dias de conhecer aquele que será o primeiro iPhone de 2020.

iPhone 9 ou iPhone Se 2 ainda este mês?

Antes tínhamos só rumores, agora temos, supostamente, a imagem real. Pese o facto de não ser um salto para o campo do oficial, há agora mais detalhe que os rumores anunciavam. Assim, esta imagem que apareceu nas redes sociais da China mostram um dispositivo com design muito semelhante ao do iPhone 8.

Este design poderá ser explicado com o combinar do modelo mais antigo com a nova geração iPhone 11. Como tal, a Apple poderá lançar o suposto iPhone 9 com uma câmara única traseira e corpo que aparenta ser construído em vidro, sendo que também é possível ver a localização dos botões de energia e volume.

Em termos de diferenças, nota-se que este difere de alguns anteriores pela localização do logotipo da Apple. Se repararmos, a maçã neste novo modelo está centralizado nas costas do dispositivo. Portanto, temos ainda na esfera do rumor a indicação que terá um ecrã LCD com 4,7 polegadas, processador Apple A13 e 3 GB de RAM.

As fontes também indicam que irão ser lançadas versões com 64 GB e 128 GB de armazenamento interno. Quanto ao preço, este deverá rondar os 499 euros e 599 euros respetivamente no nosso mercado.