Starship volta a explodir num dos testes que a SpaceX realizou [vídeo]

A construção das novas Starship da Space X decorre a um ritmo elevado e com cada vez mais provas de que em breve esta nave espacial estará a voar e a levar tripulantes para o espaço. Há ainda um longo caminho até este ponto, mas será uma realidade em breve.

Os testes reais que preparam e confirmam que a Starship está pronta a voar vão começar a decorrer em breve. Por agora, estes decorrem no solo, em especial com os tanques e outros elementos. Um teste realizado no passado fim de semana parece não ter corrido bem e uma parte da Starship voltou a explodir.

Os testes nem sempre correm bem

Foi num teste realizado com o SN1, uma das várias Starship que estão a ser construídas que o mais recente problema surgiu. Ao avaliarem a pressão de um dos tanques este não resistiu e acabou por implodir ainda no solo.

Como pode ser visto no vídeo abaixo, este foi um cenário que não envolveu qualquer problema com os elementos presentes, tendo o tanque apenas não resistido à pressão que esteve sujeita. Como resultado, acabou por colapsar sobre si mesmo, de forma muito aparatosa.

Elon Musk acabou por gozar com a situação

Elon Musk acabou por revelar mais tarde a verdadeira razão e o problema que afetou esta Starship. Aparentemente, tudo terá resultado de um disco do depósito que simplesmente não aguentou a pressão aplicada. Estava na altura a ser atestado com combustível nitrogénio líquido, a temperaturas muito baixas.

O homem forte da SpaceX acabou, entretanto, por brincar com esta situação e em vários Tweets revelou um sentido de humor único. Pediu para que não fosse culpado o disco e que simplesmente iriam voltar a insuflar este tanque.

Starship é uma nave essencial para a SpaceX

Há, no entanto, a certeza que muito em breve este teste será repetido. Será substituído o disco que apresentou problemas e o SN2 será posteriormente sujeito ao mesmo teste para garantir que está pronto para avançar para outro estágio de produção.

Esta filosofia de testes e correção é conhecida da SpaceX, levando a que a empresa avance rapidamente. Para tal, a empresa de Elon Musk tem já vários Starship a serem produzidos em vários locais. Muito em breve, vamos ver os primeiros voos desta nave espacial, o elemento essencial para os planos da empresa.