AA 01 AA – É esta a nova primeira matrícula atribuída (e foi a um elétrico)

Não é novidade que os novos carros em Portugal vão ter uma nova matrícula. As mudanças são significativas e apresentam alterações tanto ao nível do aspeto como também no que diz respeito à numeração.

A primeira matrícula da “geração AA 00 AA” foi atribuída a um carro elétrico.

De acordo com a Agência Lusa, que cita como fonte o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), a chapa inicial da nova série (AA 00 AA) ficou “reservada pelo IMT para memória futura“. O primeiro carro com a nova chapa foi matriculado com a numeração AA 01 AA. Segundo as informações esta matrícula foi atribuída a um carro elétrico.

A última matrícula (99-ZZ-99) da “geração anterior”, foi também atribuída a um veículo elétrico. Com o novo formato passa a ser utilizado um novo modelo para todas as novas matrículas, sem a inclusão do ano e mês da primeira matrícula do veículo”. O novo formato do número deverá agora ter um período de utilização de cerca de 45 anos.

O que muda afinal na nova matrícula?

Sem ano e mês

Traços separadores de grupos de carateres deixam de existir

Espaçamento entre cada grupo de carateres

Conforme explica o IMT, “o ano e mês são elementos que não fazem parte do número da matrícula dos veículos e não são um elemento relevante para a sua identificação, sendo Portugal o único país dos 28 Estados-membros da União Europeia que apresentava estes elementos na respetiva chapa de matrícula”.

Relativamente aos motociclos, o IMT refere que, “por analogia com as chapas de matrícula dos automóveis”, é introduzida uma área a azul com a inscrição do símbolo da União Europeia e do símbolo distintivo do país no qual se encontra matriculado (letra “P”), “evitando assim a necessidade da afixação de elemento adicional com esta última informação para efeitos de circulação fora do território nacional”.

Relativamente às chapas atuais, se os condutores necessitarem de trocar podem optar pelo modelo antigo ou pelo formato atual.

