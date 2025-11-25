Este foi o carro novo mais caro já vendido em leilão. Não, não é um Bugatti…

Um modelo de Gordon Murray reescreveu os livros de recordes, tornando-se o carro novo mais caro já vendido em leilão. O valor de 20,63 milhões de dólares foi alcançado, em Las Vegas, durante o fim de semana da Fórmula 1.

Quando o S1 LM fez a sua estreia mundial, na Monterey Car Week, em agosto, a Gordon Murray Automotive confirmou que todos os cinco carros disponíveis já tinham sido comprados por um único cliente. Entretanto, um deles apareceu na RM Sotheby's.

Durante o Grand Prix, em Las vegas, o carro de exposição S1 LM foi transportado de helicóptero, descendo no local do leilão com a teatralidade que o carro exigia.

Tendo licitado o valor vencedor, o colecionador desconhecido irá colaborar diretamente com Gordon Murray, no sentido de personalizar cada detalhe do seu S1 LM.

Isto, claro, além de assumir a propriedade de um hipercarro construído por um dos engenheiros mais respeitados da indústria.

O licitador poderá, também, desfrutar de testes de desenvolvimento com o automobilista Dario Franchitti, enquanto a Gordon Murray Special Vehicles (GMSV) testa o carro.

O carro novo mais caro já vendido em leilão

O T.50 de Gordon Murray foi apresentado como a interpretação moderna de um McLaren F1. Contudo, o S1 é ainda mais impressionante, mantendo-se, ainda assim, muito fiel ao design do F1, com um toque moderno.

Tal como o T.50, o S1 LM é equipado com um motor atmosférico Cosworth V12 de 4,3 litros, desenvolvido especificamente para este carro.

Além disso, tem uma potência de cerca de 700 cv, atinge 12.100 rotações por minuto e está equipado com uma transmissão manual de seis velocidades, que aciona as rodas traseiras.

O designer Gordon Murray desenvolveu-o para um peso de apenas 957 kg.