Histórica nave lunar da Índia poderá já ter morrido para sempre

A Índia fez história no mês passado como o primeiro país a aterrar perto do polo sul da Lua. Contudo, algo poderá ter corrido mal, já que alguns dias depois de ter adormecido, a sonda deveria receber de novo a luz do Sol e ativar os sistemas. O módulo lunar Chandrayaan-3 e o seu companheiro rover lunar continuam a dormir profundamente.

Sonda e rover da Índia podem ter "morrido" para sempre

As esperanças de que a sonda lunar indiana volte a despertar estão a esmorecer, depois de os cientistas indianos não terem conseguido comunicar com a nave espacial, que entrou em modo de paragem para sobreviver às condições geladas da noite lunar.

A missão indiana Chandrayaan-3 fez uma aterragem histórica no polo sul da Lua em agosto, após uma viagem de 40 dias, e o rover passou mais de uma semana a recolher dados da superfície lunar.

Em 2 de setembro, o módulo de aterragem Vikram e o rover Pragyan foram colocados em "modo de suspensão" para hibernar e proteger os componentes elétricos durante as condições brutais de uma noite lunar, que dura duas semanas e em que as temperaturas na Lua descem até aos -250 graus Celsius.

Os cientistas da Organização de Investigação Espacial Indiana (ISRO) afirmaram estar confiantes de que a nave espacial conseguiria sobreviver às condições extremas e que voltaria a acordar por volta de 22 de setembro, altura em que seria novamente banhada pela luz solar e os painéis solares poderiam recarregar as baterias.

No entanto, os cientistas da ISRO não conseguiram estabelecer contacto com os robôs, desde então, e afirmaram que "as esperanças estão a diminuir" quanto ao seu reaparecimento. De acordo com os cientistas, há cerca de 50% de hipóteses de os aparelhos resistirem às temperaturas negativas.

Os esforços para estabelecer comunicação com o módulo de aterragem Vikram e o rover Pragyaan vão continuar.

Afirmou a ISRO no Twitter/X, na sexta-feira, não fazendo qualquer anúncio oficial desde então.

A ISRO disse que continuaria a tentar estabelecer contacto com a nave espacial até 30 de setembro, data prevista para o próximo pôr do sol lunar.

Antes de colocar o módulo de aterragem e o rover em modo de espera, os cientistas da ISRO fizeram questão de sublinhar que a missão Chandrayaan-3 já tinha sido um grande sucesso e atingido os seus principais objetivos.

Se Vikram e Pragyaan não acordarem, ficarão na Lua como embaixadores lunares da Índia.

Afirmaram.

A missão Chandrayaan-3 fez da Índia o primeiro país a alcançar a região polar sul lunar e apenas o quarto país a aterrar na Lua, afirmando a sua posição como líder mundial na exploração espacial. A aterragem foi assistida por milhões de pessoas e a missão foi uma enorme fonte de orgulho nacional, com o primeiro-ministro Modi a saudá-la como "um grito de vitória de uma nova Índia".

Durante a sua semana de exploração da superfície lunar, o rover Pragyaan foi incumbido do que a ISRO descreveu como "a procura dos segredos lunares". Percorreu uma distância de 100 m, transmitindo imagens e dados para a Terra, e confirmou a presença de enxofre, ferro, oxigénio e outros elementos na Lua.