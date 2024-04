Estudo: carros elétricos ajudam a poupar milhares de milhões, até para quem não os usa

Os carros elétricos não são para todos, o que é justo, pois há quem não tenha necessidade de os adotar. Contudo, a maior penetração deste novo paradigma no mercado automóvel está a trazer vantagens financeiras para quem usa e também para que não usa. Pelo menos é o que indica um novo estudo com avaliou o impacto dos carregamentos nas redes elétricas.

Energia: consumo dos elétricos exerce pressão para tarifas descerem

Um relatório recente da Synapse Energy Economics analisou, para o mercado dos EUA, o montante que os proprietários de automóveis elétricos pagam pela eletricidade em comparação com os custos suportados pelos serviços públicos para construir, produzir e distribuir essa eletricidade.

Os resultados indicam que, em conjunto, os condutores de veículos elétricos contribuíram com mais de 3 mil milhões de dólares (cerca de 2.8 mil milhões de euros) em receitas líquidas para a rede elétrica entre 2011 e 2021.

O rápido crescimento da adoção de veículos elétricos levantou a questão de como os veículos elétricos afetam as tarifas de eletricidade pagas por todas as famílias, incluindo as que não têm veículos elétricos.

Para responder a esta questão, a Synapse comparou as receitas das empresas de eletricidade provenientes do carregamento de veículos elétricos com os custos associados à satisfação da procura de veículos elétricos, incluindo os custos dos programas de veículos elétricos das empresas de eletricidade.

Os resultados da análise indicam que, desde 2011, os veículos elétricos têm contribuído muito mais para as receitas dos serviços públicos do que para os custos. Por este motivo, os VEs ajudaram a exercer uma pressão descendente sobre as tarifas.

Não são teorias, são factos

Esta pressão descendente sobre os preços dos serviços de utilidade pública só aumentará à medida que mais carros elétricos circularem nas estradas e mais produção de energia renovável e rentável for adicionada à rede.

O efeito líquido é que o custo da eletricidade diminuirá para todos, ao mesmo tempo que os carros elétricos melhoram a qualidade do ar à superfície e reduzem as taxas de doenças respiratórias entre as crianças, os idosos e outras populações vulneráveis.

Além disso, embora este tipo de poupanças e benefícios tenha sido previsto por estudos prospetivos durante anos, este estudo Synapse (realizado em nome do Conselho de Defesa dos Recursos Naturais) utiliza mais de uma década de dados reais para confirmar que a eletrificação dos veículos está a produzir este efeito de pressão descendente sobre as tarifas. Por outras palavras, não se trata de uma teoria. É um facto.

Além disso, o estudo mostrou uma correlação entre o impacto da taxa líquida e o número de veículos elétricos na estrada. Traduzindo: quanto mais veículos elétricos houver na estrada, mais baixas serão as faturas dos serviços públicos para todos os clientes.