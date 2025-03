Pode testar o iOS 19 e a sua interface no iPhone com esta maqueta interativa

Os rumores indicam que a principal novidade do iOS 19 será uma nova interface, e agora é possível testá-la no iPhone. Isso é possível graças a uma maqueta interativa baseada no sistema App Clip da Apple.

Uma maqueta interativa para testar o iOS 19

Um utilizador chamado Shane partilhou a sua visão do iOS 19 através do sistema da App Clips, um formato leve que permite testar uma aplicação sem necessidade de instalação.

A sua maqueta interativa (disponível aqui) adota elementos visuais inspirados no visionOS, conforme indicam os rumores – como fundos translúcidos e efeitos de profundidade acentuados.

Também há ícones de aplicações arredondados, embora este detalhe ainda não esteja confirmado para a atualização oficial da Apple.

Será este o nov0 interface do iOS de 2025?

Pode aceder a algumas aplicações, incluindo Música, Câmara e Definições, além do ecrã inicial. No caso da aplicação Câmara, é possível conceder permissão de acesso, permitindo que a maqueta interativa utilize realmente a câmara do iPhone.

Este conceito reflete os rumores sobre a nova versão do iOS. O leaker Jon Prosser foi um dos primeiros a mencionar a reformulação da interface, e as suas informações foram corroboradas por Mark Gurman, da Bloomberg.

Segundo Gurman, o iOS 19 e o macOS 16 representarão uma evolução significativa no design. Além disso, novas imagens foram divulgadas esta semana.

Já se sabe quando a Apple apresentará oficialmente o iOS 19 e as restantes atualizações. O anúncio acontecerá a 9 de junho, durante a keynote de abertura da WWDC 2025.