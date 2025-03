Vida de gato em Only Way is Down

Em Março trouxemos até vós, Wild Terrain, um jogo no qual os jogadores vestem a pele de um javali na procura pelos seus amigos. Hoje, trago-vos Only Way is Down, um titulo onde os jogadores são um.... gato.

Only Way is Down é um jogo em fase final de desenvolvimento, criado pela equipa Jilted Generation Productions. Trata-se de um jogo de plataformas em 3D que levará os jogadores a uma série de desafios exigentes mas, também cativantes, enquanto vestem a pele de um gatinho, que tenta encontrar o seu caminho de regresso a casa.

O jogador assume o controlo de um gato que, após uma valente sesta no meios de materiais de construção, acorda e depara-se no topo de um arranha-céu em construção. Está na hora de voltar para casa e cabe ao jogador ajudá-lo a encontrar o seu caminho de regresso, através de um labirinto de plataformas precárias e saltos ousados.

A descida dos arranha-céus promete ser uma aventura de tirar o fôlego e arrepiar os pelos do dorso, mas terá de ser feita para regressar ao conforto aconchegante de casa.

O jogo vai apresentar uma simulação urbana bastante credível, levando os jogadores a explorarem verdadeiros playgrounds verticais no coração de metrópoles altamente movimentadas. Desde vigas de aço e andaimes a guindastes e pisos inacabados, cada área apresenta um desafio único que testará a destreza do nosso gatinho.

Tudo o que se encontra nas obras poderá ser usado em nosso favor e o jogador terá de saber usar os elementos existentes nos cenários a seu favor. Subir em vigas, balançar em guindastes são alguns exemplos das interações que estes cenários irão permitir mas, Cuidado com os materiais soltos e estruturas móveis, pois podem tornar-se em armadilhas mortais.

Uma vez que vamos controlar um gato, podemos contar com todos os movimentos ágeis e reflexos felinos que os bichanos possuem, para navegar graciosamente por espaços apertados, fazer saltos ousados ​​e pousar graciosamente em superfícies estreitas. É tudo uma questão de sutileza e precisão!

Only Way is Down será lançado a 1 abril deste ano para PC.