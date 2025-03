Wild Terrain, uma aventura na Natureza Selvagem

Wild Terrain encontra-se em desenvolvimento pelos TigerDog Games, e será uma aventura dedicada a animais, mais precisamente a: javalis. Quem pode dizer que não tem curiosidade em saber como é a vida de um javali?

Wild Terrain encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios TigerDog Games e promete ser uma aventura diferente. Tal como se pode ver no site oficial dos estúdios, estes apresentam-se como desenvolvedores de videojogos dedicados a animais. E é precisamente isso que Wild Terrain é!

Trata-se de um jogo de aventura que apenas terá uma vertente single-player e no qual o jogador impersonifica, um javali. Sim, leram bem... os jogadores vão controlar um dos melhores "amigos" de Obelix nesta aventura repleta de ação, exploração e gargalhadas.

A história de Wild Terrain tem como ponto de partida o súbito desaparecimento dos animais animais do nossos "personagem". É claro que a missão do nosso javali é precisamente de descobrir o paradeiro dos seus amigos sendo esse o pontapé de partida para o jogo.

É caso para dizer, "Soltem o javali!".

No decorrer da aventura, o jogador terá de usar toda a força e inteligência suína para encontrar os seus amigos e conseguir resgatá-los de onde se encontram. Tratam-se de situações caricatas e até perigosas, que acompanham o teor mais surreal do jogo.

Fuçando na terra, comendo o que estiver ao alcance e aventurando-se que nem um dócil bacorinho, o jogador vai descobrir muitos segredos, atividades e segredos escondidos.

Wild Terrain decorre em ambientes abertos à exploração (mapas relativamente pequenos) nos quais, mesmo assim, haverá lugar a diversos biomas e climas (floresta, neve, deserto), e onde muito há por descobrir.

Como qualquer bom javali, o jogador vai poder comer praticamente tudo o que encontre. Cogumelos, frutas, minhocas e muito mais, sendo que cada alimento apresenta efeitos únicos, incluindo ... ganho de peso.

O jogo apresentará vários obstáculos no caminho do jogador, mas nada disso irá parar um javali decidido. O nosso javali poderá quebrar, destruir ou mesmo atravessar qualquer coisa que estiver no seu caminho.

Uma curiosidade de Wild Terrain, apresenta a possibilidade de interagir com outros animais. Fazendo amizade com outros animais, estes poderão seguir o nosso javali e responder às suas ações/comandos, desbloqueando assim desafios e obstáculos que surjam.

Wild Terrain está previsto ser lançado ainda este ano para PC (no Steam), estando em equação o lançamento de versões de consolas mais para a frente.