O iOS 19 vai trazer a maior mudança na história do iPhone… dizem as “fugas de informação”

É uma necessidade e a Apple, mais do que ninguém, sabe disso. É urgente trazer novidade, melhorias, inovação ao iOS. Segundo fortes rumores, o iOS 19 vai receber a maior mudança na história do iPhone. Dizem mesmo que será algo que não se via desde o iOS 7.

Quando o iOS 19 chegar, poderemos dizer que nunca antes a atualização do iPhone trouxe tantas mudanças. Pelo menos desde a chegada do iOS 7 e com base nas fugas de informação recentemente divulgadas por Mark Gurman. Não é a primeira vez que se vislumbra algo assim, mas é a ocasião em que é mais certo que as mudanças se manifestem.

Em junho, na WWDC 2025, a Apple vai revelar o iOS 19, juntamente com o macOS 16 e outras versões que terão uma coisa em comum: serão parecidas com o visionOS. O sistema operativo Vision Pro da Apple será a pedra angular da nova estética da Apple, transformando a interface do iPhone, iPad e Mac após

Reformular para aliviar a tempestade da Apple Intelligence

Em retrospetiva, passaram doze anos desde a última grande remodelação do iOS e, não podemos dizer que nada mudou desde então. De facto, o iOS é hoje um sistema operativo (SO) mobile muito completo, o mais seguro e muito robusto.

Além de se adaptar a vários incrementos inovadores da própria Apple, como a arquitetura única de 64 bits (que apareceu exatamente no lançamento do iOS 7 e do iPhone 5S, a encriptação total do armazenamento a partir do iOS 8, o poderosíssimo sistema de segurança Face ID e uma luta pela privacidade dos conteúdos do utilizador, o iOS passou por incrementos constantes.

Vimos o redesenho da Central de controlo, uma com o iOS 11 e outra com o iOS 18, a chegada de um modo escuro com o iOS 13, bem como outras mudanças que foram mais ou menos novas. No entanto, falta aquele WOW que, por exemplo, aconteceu com o visionOS (apesar de ser um SO para um dispositivo ainda de nicho).

Depois da notícia de que o Apple Intelligence vai ser adiado, uma vez que a própria Apple confirmou que o novo Siri está a sofrer atrasos, ficámos a saber que, pelo menos, vamos ter uma remodelação profunda. Mark Gurman, diz que o iOS 19 será uma das atualizações mais profundas na história do sistema operativo do iPhone.

Também chegará ao macOS, um sistema que teve uma grande reformulação nos últimos anos, mais especificamente com o macOS 11 Big Sur em 2020.

Neoformismo poderá ser a escola do novo design iOS 19

A ideia, segundo o analista, é tornar os sistemas operativos mais consistentes e garantir que todos têm elementos familiares. E, nesta altura, espera-se um redesenho de ícones, menus, aplicações nativas e até botões.

Todos eles deverão ser inspirados no visionOS, dando-lhes maior profundidade, sombras 3D e transparências.

Será a aposta definitiva no chamado neoformismo, do qual já tivemos indícios com algumas das novas aplicações nativas da Apple. Veja-se, por exemplo, a app "Apple Convites" ou a app "Apple Sports", caracterizados por transparências e 3D na sua interface.

No entanto, vale notar que estas "fugas de informação", relacionadas com este tipo de design, já existiam desde que se vaticinavam as novidades no iOS 18.

É possível que a Apple já estivesse a experimentar no passado, e que agora, finalmente, tenha decidido introduzir no iOS 19.

Em qualquer caso, e embora a fuga de informação de que chegará no iOS 19 seja fiável, não devemos esquecer que a Apple ainda não confirmou nada.