Bolsas de valores dos EUA caem a pique: “7 Magníficas” da tecnologia são as mais afetadas

O índice S&P 500, que reúne 500 das empresas mais relevantes dos EUA, sofreu uma queda de 7,39% num único mês, recuando para níveis observados há seis meses, precisamente antes das eleições presidenciais nos EUA. O impacto tem sido especialmente severo para as grandes tecnológicas, enquanto as criptomoedas também registam uma forte desvalorização.

Uma perda de 5,5 biliões de dólares nos EUA

De acordo com The Kobeissi Letter, nos últimos dois meses, tanto o índice S&P 500 como o setor das criptomoedas viram desaparecer 5,5 biliões de dólares. A maior parte dessas perdas ocorreu no último mês, com a Nasdaq a apenas 8% de distância de entrar num bear market pela primeira vez desde 2022.

Especialistas apontam para uma mudança brusca na disposição para o risco: passámos de um período de "ganância extrema" para um de "medo extremo", levando muitos investidores a desfazerem-se das suas posições para garantir os lucros obtidos anteriormente.

A firma de investimento Apollo Global Management previu, em Dezembro, uma probabilidade nula de recessão nos EUA em 2025, mas alertou para uma probabilidade de 90% da implementação de novas tarifas aduaneiras, o que acabou por se concretizar.

A política agressiva de tarifas comerciais imposta por Trump e o receio de uma recessão, hipótese que o próprio presidente não excluiu, têm impactado os mercados bolsistas e as criptomoedas, que sentiram um golpe particularmente severo.

A Apple (5%), Microsoft (2%), Alphabet (4%), Amazon (2%), NVIDIA, Meta (4%) e Tesla (15%) registaram perdas significativas. Segundo a CNBC, estas empresas perderam, no total, 750 mil milhões de dólares apenas na última segunda-feira, tornando esse o pior dia da Nasdaq desde 2022. As ações destas gigantes tecnológicas estão agora 14% abaixo dos seus recentes máximos históricos.

Criptomoedas com perdas ainda mais acentuadas

Simultaneamente, o entusiasmo em torno das criptomoedas, que atingiu um pico em 2024, deu lugar a preocupações, especialmente após Donald Trump anunciar a criação de uma reserva estratégica.

A Bitcoin viu o seu valor cair mais de 15% no último mês, passando de 97.000 dólares para os atuais 81.000. A Ethereum sofreu ainda mais, com uma desvalorização próxima dos 28% no mesmo período.

Outras criptomoedas como XRP, SOL e DOGE registaram quedas mais moderadas, entre 3% e 6%, mas a tendência é clara: o mercado das criptomoedas continua altamente sensível às flutuações no setor tecnológico.

A volatilidade dos mercados nos EUA também afetou as bolsas europeias, embora de forma menos pronunciada. O CAC francês e o FTSE britânico recuaram cerca de 0,9%, enquanto o DAX alemão caiu 1,75%. As próximas semanas serão cruciais para determinar a evolução dos mercados financeiros na Europa.

