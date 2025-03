Temos mais 5 vouchers para a Meia Maratona de Gaia!

Caso não tenha conseguido um dos 10 vouchers para a Meia Maratona de Gaia que oferecemos aqui, tente a sua sorte, agora, pois temos mais 5 inscrições para oferecer aos atletas do Pplware.

Marcada para o dia 23 de março, a Meia Maratona de Gaia pode ser a oportunidade ideal para riscar o desafio dos 21 km da sua lista de objetivos.

A Meia Maratona de Gaia - Corrida do Atlântico promete marcar a diferença no mundo das corridas de rua em Portugal, reunindo as condições para se tornar uma das melhores do mundo na distância.

Posicionada como a Corrida do Atlântico, a Meia Maratona de Gaia pretende afirmar-se como um dos projetos de grande referência no panorama do desporto nacional, demonstrando toda a dinâmica social existente no concelho de Vila Nova de Gaia e proporcionando uma experiência desportiva ímpar num cenário idílico ao longo da marginal das Praias de Gaia.

Ganhe um dos 5 vouchers que temos para a Meia Maratona de Gaia!