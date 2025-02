Apple Convites: já conhece a nova aplicação da Apple?

A app Apple Convites é uma nova aplicação para iPhone que foi lançada ontem. Traz algumas funcionalidades que podem ser muito interessantes. Vamos explicar para que serve esta aplicação.

Apple Convites

A Apple lançou recentemente a app “Apple Convites”, uma aplicação destinada a facilitar a criação e gestão de convites digitais para eventos.

Com esta app, pode personalizar os seus convites, gerir confirmações de presença (RSVP) e até colaborar em álbuns de fotos e playlists musicais com os seus convidados.

O que diz a Apple sobre esta nova ferramenta:

Crie convites únicos e reúna pessoas para os momentos mais emocionantes da vida. Personalize o fundo dos convites com uma fotografia da sua fototeca, ou escolha um fundo de emoji para dar vida ao seu evento.

Veja facilmente quem vai participar e nunca perca um momento importante adicionando um álbum partilhado diretamente ao evento. Quer esteja a participar ou a organizar o evento, a aplicação Convites torna tudo mais fácil.

Criar convites impressionantes: Escolha um fundo entre as opções disponíveis ou escolha uma fotografia da sua fototeca para atrair a atenção das pessoas convidadas. Personalize o tipo de letra do convite à sua medida. Mapas e o estado do tempo são adicionados automaticamente para que as pessoas convidadas tenham toda a informação necessária.

Convidar e gerir as respostas aos convites : Envie convites com apenas uma hiperligação através de qualquer plataforma de mensagens. As pessoas convidadas podem responder aos convites na aplicação no iPhone ou na web com qualquer dispositivo. Mantenha todas as pessoas convidadas atualizadas sobre qualquer aspeto de última hora publicando uma mensagem pública no evento.

: Animar a festa com música e recordar com fotografias : Adicione uma lista de reprodução colaborativa para que as pessoas convidadas possam ouvir as músicas de que mais gostam na festa. Inclua um álbum partilhado para que todos possam adicionar as fotografias favoritas do evento. O acesso às listas de reprodução colaborativas e aos álbuns partilhados é concedido automaticamente às pessoas convidadas para o evento.

: Requisitos : A aplicação Convites Apple está disponível para todos os modelos de iPhone com iOS 18 ou posterior. Para colaborar em listas de reprodução de Apple Music, é necessário ter uma assinatura de Apple Music. Qualquer pessoa pode responder aos convites. Para criar convites, é necessário ter uma assinatura de iCloud+.

:

Portanto, para além das muitas funcionalidades e de ser gratuita para download, a criação de convites requer uma subscrição do iCloud+, que começa nos 0,99€ por mês. Já os convidados não precisam de ter uma conta Apple ou uma subscrição do iCloud+ para responder aos convites.

Atualmente, a aplicação está disponível para iPhones com iOS 18 ou superior e pode ser acedida também através do site icloud.com/invites.

Esta iniciativa da Apple surge como concorrente de serviços já existentes, como o Partiful, oferecendo uma solução integrada para utilizadores do ecossistema Apple.