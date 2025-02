Finalmente! Google Fotos traz atualização que põe fim à desorganização da aplicação

O Google Fotos deixou para trás a desorganização do feed principal, finalmente. A aplicação incorporou várias opções muito solicitadas pelos utilizadores há bastante tempo. Agora não está limitado a escolher apenas entre ver por dia ou mês; é possível manter uma organização muito mais personalizada.

Até agora, e mesmo depois de uma série de alterações realizadas pelo Google Fotos no ano passado, o feed principal da aplicação apenas permitia alterar a visualização das imagens para mostrar por dias ou meses. A gigante tecnológica determinou que esta seria a única forma de dar algum sentido ao ecrã inicial, o que gerou queixas no mundo todo.

Última atualização do Google Fotos é um game changer

O Google Fotos voltou a focar-se na personalização do feed principal, e permite agora escolher quais as aplicações que mostram fotografias, ocultar aquelas que foram armazenadas através da cópia de segurança, ou eliminar a possibilidade de que outras aplicações e categorias incluam conteúdo no feed principal.

A Google não só fez uma mudança significativa, como também está a anunciá-la amplamente: ao abrir a aplicação após a atualização, é exibido um banner que menciona a nova opção de personalização.

A partir de agora, ao clicar no menu dos 3 pontos, encontrará as opções anteriores para alterar entre dia ou mês, enquanto na parte inferior terá uma série de novidades que ajudam a acabar com a desorganização no feed principal do Google Fotos.

1. Mostrar conteúdo de outras aplicações

O próprio nome indica o que esta funcionalidade modifica. Se ativada, a interface principal do Google Fotos também incluirá imagens provenientes do WhatsApp, Telegram, Facebook ou capturas de ecrã, ou seja, praticamente qualquer conteúdo no seu smartphone.

2. Mostrar apenas conteúdo "backed-up"

Quando esta opção está ativada, apenas serão exibidas no feed principal do Google Fotos as imagens que foram carregadas para a cópia de segurança ou estão pendentes de carregamento. Desta forma, apenas serão incluídas as fotos que configurou como mais relevantes - as que deseja manter na nuvem.

3. Ocultar a desorganização de outras aplicações

Esta opção é fundamental para manter o feed organizado. Permite que as capturas de ecrã, os GIFs e outros tipos de conteúdo semelhante sejam armazenados na cópia de segurança, mas oculta-os para que não tenha de os ver constantemente no feed principal.

4. Personalizar por aplicação

Neste campo pode selecionar que aplicações terão espaço no feed principal e quais não terão. Por exemplo, pode selecionar WhatsApp e ocultar o Instagram.

Naturalmente, estamos a referir-nos à personalização do feed principal, a galeria de fotos que aparece ao abrir a aplicação. Os álbuns, categorias e outras opções permanecem no local habitual, e modificar estes parâmetros não afetará a cópia de segurança nem a sua configuração.

Estas mudanças estão a ser implementadas na versão 7.14 do Google Fotos, uma atualização já disponível e que deverá chegar gradualmente a todos os utilizadores em breve. Se ainda não a recebeu no seu smartphone, é apenas uma questão de tempo.

