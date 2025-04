iPadOS 19 será “mais parecido com o macOS” em três aspectos

Vem aí também um novo sistema operativo para os iPads. E, uma queixa comum sobre o iPad Pro é o facto de a plataforma de software iPadOS não conseguir tirar o máximo partido do potente hardware do dispositivo. O que poderá mudar no iPadOS 19?

iPadOS 19 vai trazer muitas novidades

Mark Gurman, da Bloomberg, disse hoje que o iPadOS 19 será “mais parecido com o macOS”. Segundo Gurman, o novo sistema operativo para o tablet da Apple será “mais parecido com um Mac” de três maneiras:

Melhoria da produtividade

Multitarefas melhoradas

Gestão melhorada das janelas das aplicações

Estas linhas mestras podem dizer pouco, mas também podem dizer muito. Isto porque, como é sabido no macOS, a Apple tem um foco enorme na produtividade, na facilidade de executar processos e no look&feel.

Disseram-me que a atualização deste ano se centrará na produtividade, multitarefa e gestão de janelas de aplicações - com vista a que o dispositivo funcione mais como um Mac. Já faz muito tempo que está chegando, com os utilizadores avançados do iPad implorando à Apple para tornar o tablet mais poderoso.

Disse Gurman, na última edição do seu boletim informativo Power On. Gurman não forneceu detalhes específicos.

O iPadOS 19 será anunciado juntamente com o iOS 19, macOS 16 e outras atualizações de software durante a apresentação da WWDC 2025 na segunda-feira, 9 de junho.