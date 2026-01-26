149 milhões de contas do Gmail, Instagram e mais em risco após fuga de dados

A segurança está sempre no foco na Internet e novamente surgem problemas. Uma base de dados que foi divulgada revelou quase 150 milhões de passwords do Gmail, Facebook e Instagram. É assim hora de proteger as contas, com as medidas mais básicas e recorrentes.

Contas do Gmail, Instagram e mais em risco

Foi revelada uma enorme coleção de passwords roubadas, expondo quase 149 milhões de logins ligados a serviços como o Gmail, Facebook, Instagram, Netflix e TikTok, entre outros. O que chama a atenção neste caso é que não houve uma violação direta destas plataformas. A investigação aponta para uma base de dados mal protegida com 96 GB de informação sensível e era acessível sem quaisquer medidas de segurança.

Dentro do servidor estavam milhões de combinações de e-mail e palavra-passe, juntamente com referências claras aos serviços a que davam acesso. A descoberta foi feita pelo investigador de cibersegurança Jeremiah Fowler, que localizou o servidor exposto na internet. A origem destes dados não é um ataque isolado, mas sim a acumulação massiva de credenciais roubadas ao longo de anos através de malware especializado.

Este tipo de software malicioso não procura permanecer oculto por longos períodos, mas sim agir rapidamente: registando as teclas digitadas, extraindo passwords guardadas e recolhendo informações pessoais para enviar para servidores controlados por cibercriminosos.

Dados de 149 milhões de contas em risco após fuga

De acordo com a análise de dados, o Gmail é responsável pelo maior volume de acessos vazados, com aproximadamente 48 milhões de registos , seguido do Facebook com 17 milhões e do Instagram com 6,5 milhões. Outros serviços como o Yahoo, Netflix, Outlook e TikTok, bem como plataformas financeiras e de subscrição, também aparecem na lista.

O principal risco não é apenas a existência destas passwords expostas, mas sim o facto de muitas pessoas reutilizarem as mesmas credenciais em vários serviços . Isto facilita os ataques automatizados, em que os criminosos tentam a mesma combinação de nome de utilizador e palavra-passe em várias plataformas até conseguirem aceder a uma conta.

Após a descoberta da base de dados, as tentativas de identificar o proprietário não tiveram sucesso, pelo que o caso foi reportado diretamente ao fornecedor de alojamento. O acesso acabou por ser bloqueado, embora o volume de registos tenha aumentado neste período. Os especialistas recomendam aproveitar incidentes como este para rever a segurança, trocar passwords, usar uma password diferente para cada serviço.