Bug no Gmail está a entupir as caixas de email com mensagens de spam

Se há qualidade que se aprecia no Gmail é a forma como filtra as mensagns não desejadas. Assim, é normal que um bug no Gmail cause impacto aos utilizadores- A falha está a fazer com que os e-mails promocionais e de redes sociais apareçam na caixa de entrada principal. A Google afirma estar a trabalhar para corrigir o problema de spam.

Bug espalha spam no Gmail

Um problema técnico detetado nas últimas horas está a afetar o sistema de filtragem do cliente de e-mail da Google, o Gmail , fazendo com que os e-mails promocionais e de redes sociais apareçam diretamente na caixa de entrada principal de inúmeros utilizadores.

O erro está a gerar inúmeras queixas nas redes sociais e foi reconhecido pela Google, que afirma estar a trabalhar ativamente para o corrigir. Segundo a Google, alguns utilizadores estão a enfrentar classificações incorretas de e-mails, além de avisos adicionais relacionados com spam.

“Estamos cientes de que alguns utilizadores do Gmail estão a receber mensagens classificadas incorretamente nas suas caixas de entrada. Estamos a trabalhar para resolver o problema”, explicou a Google. Os primeiros alertas começaram há poucas horas, quando utilizadores de diferentes regiões relataram o comportamento anómalo do serviço de e-mail.

A Google já trabalha para o resolver

Em plataformas como o X, vários utilizadores afetados descreveram a situação como "extremamente irritante". Referiram que os e-mails publicitários que normalmente são filtrados no separador Promoções ou Social estavam a inundar a sua caixa de entrada principal.

O problema não parece ser totalmente claro, nem mesmo para as equipas de suporte que gerem as contas oficiais do Gmail nas redes sociais. O sistema de caixas de entrada com separadores do Gmail está ativo desde 2013 e foi concebido precisamente para separar os e-mails importantes da publicidade e do ruído das redes sociais.

Enquanto a Google implementa uma solução permanente, os utilizadores podem mover manualmente os e-mails para o separador correto e ensinar o sistema a classificar as mensagens futuras adequadamente. Não é o desejado, mas ao menos traz alguma ordem ao caos que as contas se estão a tornar.