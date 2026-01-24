Discombobulator: a arma secreta usada pelos EUA para capturar Nicolas Maduro

O mundo ficou hoje surpreendido com uma declaração do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou ter sido utilizada uma arma secreta denominada “Discombobulator” durante a operação que, em 3 de janeiro de 2026, resultou na captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro.

Discombobulator: Não existem provas públicas da existência da arma

Segundo Trump, o discombobulator terá neutralizado os sistemas de defesa venezuelanos, incluindo mísseis de origem russa e chinesa, permitindo que as forças norte-americanas realizassem a missão sem oposição. O ex-presidente sublinhou que não pode divulgar detalhes técnicos por ser tecnologia classificada.

Alguns relatos indicam efeitos físicos sobre membros das forças venezuelanas, como tonturas e náuseas, mas nenhuma dessas informações foi confirmada de forma independente.

Até agora, o único relato sobre o Discombobulator é de Trump. Não existem provas públicas da existência da arma ou do seu funcionamento, deixando a história no campo das alegações e especulações.

Esta declaração levanta questões sobre transparência militar, soberania internacional e tecnologias secretas, mas permanece envolta em mistério, sem confirmação oficial.