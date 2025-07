Nigel Mansell volta a pilotar o carro que deu à Honda o primeiro título de construtores na F1

A Honda está a celebrar o 60.º aniversário da sua primeira vitória no Campeonato Mundial de Fórmula 1 (F1) da FIA. Como parte das iniciativas comemorativas, a marca vai exibir o Williams Honda FW11, o monolugar que lhe garantiu o primeiro título de Construtores de F1, no Goodwood Festival of Speed de 2025 (10 a 13 de julho), em West Sussex, Reino Unido.

Nigel Mansell, que pilotou o FW11 na época, voltará a sentar-se ao volante para uma demonstração, relembrando a história de desafios e vitórias da Honda na F1.

O Goodwood Festival of Speed de 2025 vai também celebrar o 75.º aniversário da F1 e o 125.º aniversário dos desportos motorizados, sob o tema "A Fórmula Vencedora - Campeões e Desafiadores".

O FW11, que participa na demonstração, está equipado com o motor Honda RA166E, um V6 twin-turbo de 1.5L, que se diz ter produzido mais de 1050 cavalos de potência. Em 1986, este monolugar levou a Williams Honda a nove vitórias em 16 provas, conquistando o primeiro título de Construtores de F1 para a Honda.

Para assinalar o feito, o carro será pilotado por Nigel Mansell após vários meses de uma meticulosa restauração, fiel à época, pela Williams Heritage. Este FW11 também está programado para participar na Monterey Car Week 2025, um festival automóvel que se realiza na Califórnia, nos Estados Unidos, em agosto.

Além disso, para culminar as celebrações do 60.º aniversário da primeira Vitória na F1, a Honda decidiu também realizar uma demonstração no Grande Prémio da Cidade do México de Fórmula 1 de 2025 do Honda RA272, o monolugar que trouxe à Honda a sua primeira vitória na F1.

Esta exibição terá lugar de 24 a 26 de outubro de 2025, exatamente 60 anos após a primeira vitória da Honda no mesmo Circuito Hermanos Rodríguez.

Honda está pronta para desafiar a F1

Desde a sua fundação, a Honda tem encarado as corridas como um espaço para aperfeiçoar técnicos e tecnologia e tem desafiado audaciosamente a F1, alcançando muitas vitórias.

A Honda vai continuar a desafiar a F1, a principal prova de corridas de automóveis do mundo, para continuar a refinar tanto as suas pessoas como as suas tecnologias, enquanto proporciona sonhos e emoção aos fãs de desportos motorizados em todo o mundo e aos fãs da Honda em todo o lado.

O FW11, que será pilotado neste evento, é um carro insubstituível que trouxe à Honda o seu primeiro Campeonato Mundial de F1. Gostaria de elogiar as habilidades dos envolvidos na restauração deste carro especial e expressar a minha gratidão a todos que tornaram esta oportunidade possível. Além disso, continuaremos a preparar os eventos planeados para comemorar o 60.º aniversário da primeira vitória da Honda na F1, incluindo Goodwood, com o objetivo de proporcionar alegria a todos os fãs.

Afirma Koji Watanabe, presidente da Honda Racing Corporation, referindo que todos estão "entusiasmados com a confirmação da presença do FW11 em Goodwood".

Destaques da Atividade da Honda na F1: 1964-1968: Participou na F1 como uma equipa totalmente Honda (motor e chassis);

1965: Primeira vitória no Grande Prémio do México;

1983-1992: Participou na F1 como fornecedor de motores;

1986: Ganhou o título de Construtores (Williams Honda);

1987: Ganhou os títulos de Pilotos e Construtores (Williams Honda);

1988-1991: Participou como McLaren Honda, ganhando os títulos de Pilotos e Construtores;

2000-2005: Participou como BAR Honda, fornecendo motores e desenvolvendo chassis em conjunto;

2006-2008: Participou como uma equipa totalmente Honda (motor e chassis);

2015-2017: Participou como fornecedor de unidades de potência (PU) (para a McLaren Racing);

2018: Começou o fornecimento de PU à Scuderia Toro Rosso;

2019: Começou o fornecimento de PU à Red Bull Racing;

2021: Max Verstappen (Red Bull Racing) ganhou o Campeonato de Pilotos; terminou a participação na F1 a partir de 2021;

2022: A HRC começou a dar apoio técnico à Red Bull Powertrains. A Red Bull Racing ganhou o título de Construtores e Max Verstappen ganhou o título de Pilotos;

2023: Anunciou planos para regressar à F1 a partir de 2026. A Red Bull Racing ganhou os títulos de Construtores e Pilotos por dois anos consecutivos;

2024: Max Verstappen ganhou o seu quarto título consecutivo de Pilotos.

Em Portugal, a Honda apresenta uma gama 100% renovada e eletrificada, da qual fazem parte o compacto e competitivo HR-V e:HEV, o confortável e espaçoso CR-V e:HEV e CR-V e:PHEV, o ágil e dinâmico ZR-V e:HEV, o inovador e 100% elétrico e:Ny1, e o citadino e versátil Jazz e:HEV e Jazz Crosstar e:HEV.

Toda a gama conta com uma garantia de 5 anos sem limite de quilometragem, reduzindo os custos de manutenção.

Com a Visão 2030, a marca vai continuar a focar na mobilidade avançada e em iniciativas para uma sociedade sem carbono.

Em paralelo, até 2050, a Honda procura atingir um impacto ambiental zero através da Ação Tripla para o ZERO composta por: “neutralidade de carbono”, “energia limpa” e “circulação de recursos”. Reforçando a ambição da marca japonesa em eliminar emissões de carbono, utilizando baterias intercambiáveis e eletrificação automóvel.