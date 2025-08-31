Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

It's The End Of The World - R.E.M.

R.E.M. foi uma banda de rock norte-americana formada em Athens, Geórgia, em 1980, pelo vocalista Michael Stipe, o guitarrista Peter Buck, o baixista Mike Mills e pelo baterista Bill Berry. Uma das primeiras bandas populares de rock alternativo, os R.E.M. ganhou atenção, nos seus primórdios, devido aos arpejos de guitarra de Peter Buck e à voz de Stipe.

A banda lançou o seu primeiro single, "Radio Free Europe", em 1981, pela editora independente Hib-Tone. Após este single, surgiu o EP Chronic Town, em 1982, o primeiro lançamento da banda pela I.R.S. Registos; em 1983, o grupo lançou o seu criticamente aclamado primeiro álbum de estúdio, Murmur, construindo a sua reputação nos anos seguintes através de novos lançamentos, digressões constantes e apoio de rádios estudantis. Após anos de sucesso underground, os R.E.M. atingiu o mainstream com o single "The One I Love", de 1987, assinando com a Warner Bros. Records em 1988, dando sinais de preocupação política e ambiental, enquanto tocavam em grandes arenas de todo o mundo.

No início dos anos 90, quando o rock alternativo começou a conhecer algum sucesso no mainstream, os R.E.M. foi visto como pioneiro no género, lançando os seus dois álbuns mais bem sucedidos, Out of Time (1991) e Automatic for the People (1992), que se desviaram do som tradicional da banda. Monster, de 1994, marcou um regresso ao som mais rockeiro da banda, que partiu em digressão pela primeira vez em seis anos para o promover, digressão que ficou marcada por emergências médicas sofridas pelos três membros do grupo. Em 1996, o R.E.M. assinou um novo contrato com a Warner Bros., especulado em 80 milhões de dólares — na altura, o contrato discográfico mais caro da história. No ano seguinte, Bill Berry abandonou a banda, enquanto Buck, Mills e Stipe continuaram o grupo como trio. Após algumas mudanças no seu estilo musical, a banda continuou a sua carreira na década seguinte com críticas mistas e sucesso comercial, sendo, em 2007, induzida no Rock and Roll Hall of Fame.

A música "Turn You Inside Out", do álbum Green, juntou-se ao grupo de músicas do famoso jogo de ação Grand Theft Auto IV, lançado em 2008 pela Rockstar Games.

A 21 de setembro de 2011, foi anunciado o fim oficial da banda através de uma nota no site do grupo.

