O novo Tesla Model Y L já está disponível por 40.560 euros

O aguardado novo Tesla Model Y L já está à venda no mercado chinês. O veículo chama a atenção pelo seu desempenho de alto nível. A marca de Elon Musk mostra novamente argumentos e a revelar uma capacidade de adaptação única, para assim cativar novamente o mercado.

A Tesla reforça a sua presença no mercado chinês com um novo modelo. Esta empresa adicionou uma versão de seis lugares e autonomia alargada da sua família Model Y, o Model Y L, que já está disponível para venda. O veículo, com um preço inicial de 40.560 euros (339.000 RMB), começará a ser comercializado em setembro.

O novo Model Y L tem uma carroçaria mais longa em comparação com o Model Y padrão. O seu comprimento total é de 4.976 mm, a sua largura é de 1.920 mm e a sua altura é de 1.668 mm. A distância entre eixos aumentou para 3.040 mm. Comparativamente à versão standard, este modelo tem uma carroçaria 18 cm mais longa e uma distância entre eixos 15 cm mais longa, tendo também sido feitas pequenas alterações exteriores.

Graças à linha do tejadilho redesenhada e ao spoiler traseiro mais dinâmico, o coeficiente de resistência aerodinâmica foi reduzido para 0,216. No interior, com os bancos da segunda e terceira filas rebatidos, a capacidade da bagageira aumenta para 2.539 litros.

O interior também apresenta atualizações significativas. Um novo ecrã sensível ao toque de 16 polegadas está localizado na consola central. A unidade de carregamento sem fios frontal suporta carregamento rápido simultâneo de 50 W e 30 W. O sistema de áudio foi melhorado com novos altifalantes adicionados à consola central e ao tejadilho. O sistema de áudio atualizado inclui 18 altifalantes e um subwoofer.

Os bancos da segunda e terceira filas do Model Y L são acionados eletricamente de forma independente e rebatíveis. Os bancos da segunda fila possuem apoios de braços elétricos. As duas filas dianteiras são ventiladas e todos os bancos são aquecidos. Todos os bancos da segunda e terceira filas possuem também portas de carregamento.

O Model Y L vem com um sistema de tração integral com dois motores. O motor dianteiro produz 142 kW (190 cv), enquanto o motor traseiro produz 198 kW (266 cv). Este veículo acelera dos 0 aos 100 km/h em 4,5 segundos. Alimentado por uma bateria NMC de 82 kWh produzida pela LG Energy Solutions, oferece uma autonomia de 751 km, de acordo com as medições do CLTC. O consumo de energia é de 12,8 kWh por cada 100 km.