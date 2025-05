Será esta a resposta chinesa à Cybertruck da Tesla?

A pickup elétrica da Tesla foi recebida pelo mercado com estranheza, pela sua irreverência, tanto em matéria de dimensões como em termos de características. Entretanto, da China, parece ouvir-se um contra-argumento: de nome Pickup 01, será esta a resposta chinesa à Cybertruck?

O Salão Automóvel de Xangai de 2025, no mês passado, foi palco da estreia de um concept car assinado pela GAC New Energy Commercial Vehicle. De nome Pickup 01, trata-se de um modelo arrojado, totalmente elétrico.

Ainda que a versão de produção em massa esteja prevista para 2027, já se sabe que a empresa pretende ir além das fronteiras da China. Aliás, o foco deverão ser mercados estrangeiros, como Austrália, Arábia Saudita, Chile e México, como parte da estratégia de globalização "One GAC 2.0" da empresa estatal GAC.

O mercado das pickups na China

No mercado chinês, as pickups foram durante muito tempo definidas como um veículo comercial ligeiro. Por isso, segundo a CarsNewsChina, estiveram sujeitas a muitas restrições políticas, que resultaram numa velocidade de desenvolvimento lenta.

Entretanto, com o mercado em crescimento, dados da Associação de Automóveis de Passageiros da China (CPCA) indicam que, no primeiro trimestre de 2025, foram exportadas 62.000 pickups, um aumento anual de 31%.

O pouco que se sabe sobre a Cybertruck chinesa

A GAC concebeu a Pickup 01 como uma "pickup para todos os domínios", adequada tanto para deslocações diárias como para condução fora da estrada.

O modelo adota a plataforma GAIA (GAC Adaptive Intelligent Architecture) desenvolvida pela GAC, que pode ajustar dinamicamente o sistema de suspensão, a potência e o modo de condução.

O concept car parece uma mistura da Cybertruck da Tesla e do novo GMC Hummer EV da GAC, com um design angular e quadrado, claramente todo-o-terreno, com grande distância ao solo, e rodas peculiares.

Relativamente ao interior, o "cockpit inteligente dual-mode" da Pickup 01 permite uma "adaptação total a cenários de locais de construção, montanhas, glaciares e estradas urbanas", conforme citado pelo órgão de comunicação automóvel.

Espera-se que um sistema avançado de assistência à condução esteja a bordo do veículo, bem como espelhos laterais digitais e maçanetas ocultas.

Com joint ventures estabelecidas com a Toyota e a Honda, a GAC ainda não anunciou grandes detalhes, não sendo claro se o modelo de produção irá manter as características, nomeadamente visuais, do concept car apresentado.