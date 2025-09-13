Radares de Velocidade: onde vão estar “escondidos” nos próximos dias
Em Portugal há radares de velocidades por “todos os lados”… o objetivo é garantir a segurança rodoviária, obrigando os condutores a cumprirem os limites de velocidade. A PSP já lançou a lista com os locais onde os radares de velocidade vão estar em setembro de 2025. Saiba os locais.
Radares de velocidade da PSP: julho de 2025
Como é habitual, a PSP partilhou a lista de locais por distrito onde vão estar os radares de velocidade móveis. Veja onde vão estar os radares de velocidade da PSP para os próximos dias.
Aveiro
- 16 setembro, 14h00/18h00: Avenida da Europa - Junto à Corvauto - Aveiro
- 17 setembro, 09h00/12h00: Variante R. 19 - Anta - Espinho
- 17 setembro, 14h00/18h00: Avenida da Universidade - Aveiro
- 18 setembro, 09h00/12h00: Av. da Liberdade - SJ Madeira
- 28 agosto, 09h00/12h00: E.N. 109, Km 35.2 - S. João Ovar
Beja
- 15 setembro, 09h00/12h00: Rua Manuel Joaquim Delgado - Beja
- 17 setembro, 09h00/12h00: Rua Manuel Joaquim Delgado - Beja
- 22 setembro, 09h00/12h00: Rua Manuel Joaquim Delgado - Beja
- 25 setembro, 09h00/12h00: Rua Manuel Joaquim Delgado - Beja
Braga
- 15 setembro, 08h00/11h00: Av. António Macedo - Braga
- 16 setembro, 09h00/12h00: Av. Miguel Torga - Braga
- 17 setembro, 16h00/19h00: Av. Miguel Torga - Braga
- 22 setembro, 08h00/11h00: Av. António Macedo - Braga
- 22 setembro, 09h00/11h00: Circular Urbana Guimarães (nó da Universidade)
- 24 setembro, 14h00/17h00: Circular de Barcelos - Barcelos
- 25 setembro, 09h30/11h00: E.N. 14 (Av. Santiago de Gavião) - Vila Nova de Famalicão
- 30 setembro, 09h00/12h00: Avenida Frei Bartolomeu Mártires - Braga
Bragança
- 22 setembro, 08h00/13h00: Avenida Cidade de Leon - Bragança
- 23 setembro, 08h00/13h00: Estrada Nacional 213 - Mirandela
Castelo Branco
- 25 setembro, 10h00/12h00: Rua Adelino Semedo Barata - Castelo Branco
- 26 setembro, 08h00/12h00: Alameda Pêro da Covilhã - Covilhã
Coimbra
- 15 setembro, 09h30/12h30: Av. Guarda Inglesa sentido O/E - Coimbra
- 22 setembro, 09h00/12h00: Av. Dr. Francisco Sá Carneiro - Figueira da Foz
- 24 setembro, 16h00/19h00: Av. da Lousã - Coimbra
Évora
- 25 setembro, 10h00/12h00: Avenida Rainha Santa Isabel - Estremoz
Faro
- 16 setembro, 16h00/22h00: Av. V6 - Portimão
- 17 setembro, 09h00/12h00: Av. V6 - Portimão
- 17 setembro, 09h30/11h30: E.N. 125 - Tavira
- 23 setembro, 09h00/11h00: Avenida de Castro Marim - VRSA
- 24 setembro, 14h00/22h00: Av. Fonte Coberta - Lagos
Guarda
- 16 setembro, 09h00/13h00: Av. Serra da Estrela - Gouveia
- 23 setembro, 09h00/13h00: Via da Cintura Externa - Guarda
- 26 setembro, 09h00/13h00: Via da Cintura Externa - Guarda
Leiria
- 18 setembro, 14h00/17h00: Estrada da Garcia/Cartaxo - Marinha Grande
- 23 setembro, 09h00/12h00: Avenida Monsenhor Bastos Rodrigues de Sousa - Peniche
- 24 setembro, 09h00/12h00: Rua La Codosera - Caldas da Rainha
- 25 setembro, 09h00/12h00: Av. Comunidade Europeia - Leiria
- 26 setembro, 09h00/12h00: Rua Albergaria dos Doze - Pombal
Lisboa
- 17 setembro, 08h30/12h00: Avenida da República - Oeiras (sentido Poente → Nascente)
- 17 setembro, 13h00/16h00: Estrada de Leião - Porto Salvo (sentido Norte → Sul) - Oeiras
- 18 setembro, 08h00/11h00: IC2 - Santa Iria de Azóia
- 22 setembro, 08h00/11h00: A2 (Ponte 25 de Abril) - Almada
- 23 setembro, 08h30/12h30: EN 10, Km 125.3 - Alhandra (sentido Sobralinho → Alhandra)
- 24 setembro, 08h30/11h30: Estrada Nacional 250.1 - Baratã - Algueirão - Sintra
- 24 setembro, 13h30/16h00: Avenida Eng. Duarte Pacheco - Queluz
- 25 setembro, 14h00/17h30: Avenida Cidade de Praga – Lisboa
- 29 setembro, 09h00/17h00: Avenida Marginal, km 18.2 - Hotel Miragem - Cascais
Portalegre
- 22 setembro, 16h00/19h00: Avenida Extremadura Espanhola - Portalegre
Porto
- 15 setembro, 08h00/16h00: E. M. 556 c/ Rua Gabriel Cardoso Miranda, Santo Tirso
- 17 setembro, 08h00/15h00: Av. Eng. Duarte Pacheco 1026, Valongo
- 18 setembro, 08h00/15h00: Av. 25 de Abril (junto escola EB 1 das Flores) sentido descendente, Porto
- 23 setembro, 13h00/20h00: E. N. 14 Km 3.4 (sentido Porto-Maia), Matosinhos
- 25 setembro, 13h00/20h00: Rua Dr. Joaquim Nogueira dos Santos, 885, Maia
- 26 setembro, 13h00/20h00: Av. Dr. Mário Soares c/ rua do Taralhão, Gondomar
- 30 setembro, 08h00/15h00: Av. D. João II (Norte/Sul) (junto à E.B. Prof. Dr. Marques Dos Santos), VN Gaia
Santarém
- 17 setembro, 08h00/12h00: Av. D. Manuel I - Abrantes
- 23 setembro, 09h00/12h00: Circular Urbana D. Luís I - Santarém
- 30 setembro, 08h00/12h00: EN 110 - Alvito - Tomar
Setúbal
- 16 setembro, 09h00/11h00: Avenida Arsenal do Alfeite, sentido Corroios - Almada
- 18 setembro, 18h00/19h30: Avenida Escola dos Fuzileiros Navais - Barreiro
- 23 setembro, 09h30/12h00: Circular Externa - Montijo
- 30 setembro, 10h00/12h00: Estrada Nacional 378 - Seixal
Viana do Castelo
- 16 setembro, 20h30/23h30: Avenida Capitão Gaspar de Castro - Viana do Castelo
- 24 setembro, 10h00/13h00: Rua Agostinho José Taveira - Ponte de Lima
- 27 setembro, 10h00/13h00: Avenida 25 de Abril - Viana do Castelo
Vila Real
- 17 setembro, 08h00/13h00: Av. Europa - Vila Real
- 17 setembro, 08h00/12h30: Rua Rainha D. Mafalda - Chaves
- 24 setembro, 14h00/17h30: Av. Bracara Augusta - Chaves
Viseu
- 25 setembro, 16h00/19h00: Avenida Defensores do Douro - Lamego
- 29 setembro, 16h30/19h00: Avenida Afonso Henriques - Viseu
Açores
- 17 setembro, 08h00/12h00: Rua do Lameiro Grande - Freguesia dos Flamengos, concelho da Horta
Madeira
- 17 setembro, 08h30/10h30: VE 5 - Camacha
- 21 setembro, 10h00/13h00: VE 5 Sítio dos Moinhos - Faial - Santana
- 22 setembro, 16h00/18h00: Rua 5 de Outubro - Funchal
- 23 setembro, 10h00/12h00: Estrada Monumental (entre o Fórum e a Rotunda do Enforcado)
- 24 setembro, 08h00/12h00: VR-1 Km 6.0 Oeste-Este – Quinta Grande