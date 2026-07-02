Novidades no Prime Video para julho de 2026

Se está demasiado calor para ir até à praia ou à piscina, aproveite para uma maratona de séries ou filmes, no conforto do sofá, com uns snacks e umas bebidas frescas. Neste mês de julho, o Prime Video promete, com a transmissão de alguns dos jogos do Mundial 2026.

Como é habitual, além das novidades incluídas na subscrição, o Prime Video disponibiliza outros títulos sob compra ou aluguer. De entre os deste mês, destaque para o filme Michael e para a terceira temporada de Euphoria.

Este mês, também, os adeptos têm disponível o Mundial de Futebol da FIFA, via LiveModeTV, nos seguintes horários:

Terça-feira, 14 de julho - Meia-final 1 - 20:00h

Quarta-feira, 15 de julho - Meia-final 2 - 20:00h

Domingo, 19 de julho - Final - 20:00h

Os fãs de NBA, por sua vez, têm eventos a acontecer de 9 a 19 de julho: 38 jogos da NBA Summer League 2026, em Las Vegas, disponíveis no Prime Video.

Dia 1 - Elle: 1.ª Temporada (série)

A primeira temporada de Elle acompanha Elle Woods antes de chegar a Harvard, onde viria a sentir-se completamente deslocada.

Conhecemo-la em 1995, mergulhada nas águas turbulentas do ensino secundário, onde enfrenta amizades complicadas, romances proibidos e escolhas de moda duvidosas.

Dia 1 - Riff Raff (filme)

A vida normal de um ex-criminoso vira do avesso quando a sua antiga família aparece para um reencontro há muito esperado.

Dia 3 - Silo: 3.ª Temporada (série)

Homens e mulheres vivem num silo gigante subterrâneo, sujeitos a várias regras que acreditam terem sido criadas para os proteger do mundo tóxico e devastado à superfície.

Dia 3 - Project Hail Mary (filme)

Um professor de ciências acorda sozinho numa nave espacial.

À medida que a sua memória volta, descobre que a sua missão é impedir que uma substância misteriosa destrua o sol da Terra e percebe que uma amizade inesperada pode ser a chave para o sucesso.

Dia 8 - Afterburn (filme)

Depois de uma enorme erupção solar ter destruído o hemisfério oriental da Terra, um caçador de tesouros mercenário, agora mais ousado, parte em aventura para a Europa para descobrir a cobiçada Mona Lisa, apenas para descobrir que o mundo precisa mais de um herói do que de um quadro.

Dia 10 - Boulevard (série)

Dois jovens marginalizados do ensino secundário descobrem uma ligação inesperada, apesar dos seus problemas pessoais.

Enquanto Halsey luta contra a dependência e Luke enfrenta a sua própria escuridão, os sentimentos que vão surgindo entre os dois obrigam-nos a questionar se vale a pena arriscar pelo amor.

Dia 15 - Ride or Die (série)

Duas melhores amigas, Judith e Debbie, descobrem que Judith é, na verdade, uma assassina.

Depois de um trabalho ter corrido mal, as duas terão de fugir de um inimigo misterioso que as obriga a confrontar os segredos entre si.

Dia 15 - Lucky: 1.ª Temporada (série)

Uma ex-criminosa é obrigada a confrontar o seu passado e a regressar às atividades ilícitas para um último trabalho, na esperança de garantir a sua liberdade e deixar a sua antiga vida para trás de uma vez por todas.

Dia 16 - Alarum (filme)

Depois de desaparecerem do radar e se casarem, dois espiões renegados são atacados na sua cabana isolada por várias agências de informações secretas que procuram um disco rígido roubado.

Dia 17 - Marty Supreme (filme)

Marty Mauser, um jovem com um sonho que ninguém respeita, passa por um verdadeiro inferno à procura pelo sucesso.

Dia 20 - I Love It: 1.ª Temporada (série)

Beatriz, uma aspirante a cantora, embarca numa jornada rumo ao estrelato, enquanto tenta conciliar a sua paixão pela música e a ambição de alcançar o sucesso com a convivência com as suas três melhores amigas e os desafios que cada uma enfrenta.

Dia 25 - Wicked (filme)

Elphaba, uma jovem ridicularizada por causa da sua pele verde, e Galinda, uma rapariga popular, tornam-se amigas na Universidade de Shiz, na Terra de Oz.

Após um encontro com o Maravilhoso Feiticeiro de Oz, a sua amizade chega a uma encruzilhada.

Dia 27 - Caetana, A Portuguese Girlie (documentário)

Caetana Botelho Afonso, uma das maiores criadoras de conteúdo portuguesas, abriu caminho ao fenómeno Portuguese Style nas redes sociais.

Neste documentário, acompanhamos a sua vida profissional, da moda às aulas de costura, passando pela Semana da Moda de Milão.

Entre família, amigos e ambições pessoais, descobrimos o lado mais íntimo da Portuguese Girlie.

Dia 29 - The Devil's Mouth (filme)

Cinco amigos embarcam numa última aventura ao longo da costa da Tailândia, mas uma expedição por um remoto sistema de grutas transforma-se rapidamente num pesadelo.

Presos num labirinto submerso, descobrem que algo mortal sobreviveu nas águas escuras e está a caçá-los.

Dia 30 - The Ritual (filme)

Dois padres, um em crise de fé e o outro a enfrentar um passado conturbado, têm de superar as suas diferenças para realizar um exorcismo arriscado.

Dia 31 - Batman: Caped Crusader: 2.ª Temporada (série)

Após uma tragédia familiar, o abastado filantropo Bruce Wayne transforma-se no Batman, e a sua cruzada pela justiça dá origem a consequências imprevistas.

Dia 31 - Horizon (filme)

A continuação de uma história sobre a colonização do Oeste americano.

A obra acompanha as novas aventuras das personagens que apareceram pela primeira vez em "Horizon: An American Saga".