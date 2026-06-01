4 crianças que provaram que não é preciso esperar pela idade adulta para inovar

No Dia da Criança, vale a pena recordar algumas histórias que mostram como a idade nem sempre é um obstáculo à criatividade e à inovação. Com curiosidade, acesso à tecnologia e vontade de resolver problemas, há mentes jovens que conseguiram desenvolver projetos capazes de chamar a atenção do mundo inteiro.

Quando pensamos em inovação tecnológica, é comum imaginarmos engenheiros, cientistas ou empreendedores já com vários anos de experiência. No entanto, a história mostra que algumas das ideias mais surpreendentes nasceram pelas mãos de crianças e adolescentes.

Com acesso à informação e às ferramentas certas, há muitos cérebros que, ainda jovens, conseguem transformar simples curiosidades em projetos com impacto real.

Quatro crianças que demonstram que a inovação não tem idade

Gitanjali Rao: usar a tecnologia para resolver problemas reais

Ainda muito jovem, Gitanjali Rao destacou-se ao desenvolver um dispositivo destinado a detetar a presença de chumbo na água potável.

Mais tarde, dedicou-se também à criação de soluções baseadas em Inteligência Artificial (IA) para ajudar a identificar situações de cyberbullying entre adolescentes.

O seu trabalho valeu-lhe reconhecimento internacional e, em 2020, foi escolhida pela revista TIME como a primeira "Kid of the Year". O seu percurso é frequentemente apontado como um exemplo de como a tecnologia pode ser colocada ao serviço da sociedade.

Shubham Banerjee: uma impressora Braille criada com LEGO

Com apenas 12 anos, Shubham Banerjee decidiu procurar uma forma mais acessível de produzir textos em Braille. O resultado foi a criação da Braigo, uma impressora Braille de baixo custo construída com peças LEGO Mindstorms.

A invenção chamou a atenção de especialistas e empresas tecnológicas por demonstrar que uma solução simples podia ajudar a reduzir significativamente os custos de uma tecnologia essencial para pessoas com deficiência visual.

Ann Makosinski: uma lanterna alimentada pelo calor do corpo

Quando tinha 15 anos, Ann Makosinski desenvolveu uma lanterna capaz de funcionar recorrendo apenas ao calor gerado pelo corpo humano.

A ideia surgiu depois de saber que uma amiga, nas Filipinas, tinha dificuldades em estudar à noite por falta de eletricidade.

O projeto venceu o Google Science Fair e tornou-se um dos exemplos mais conhecidos de inovação jovem ligada à eficiência energética e à sustentabilidade.

Alina Morse: transformar uma pergunta num negócio de sucesso

Tudo começou quando Alina Morse tinha apenas 7 anos e questionou porque é que os doces tinham de ser prejudiciais para os dentes. A curiosidade levou-a a desenvolver uma alternativa sem açúcar, dando origem à Zolli Candy.

O projeto evoluiu para uma empresa de sucesso e tornou-se uma referência de empreendedorismo juvenil, mostrando que uma simples pergunta pode dar origem a uma ideia com alcance global.

Inovação pode partir de quem ainda nem terminou a escola

As histórias destes jovens têm em comum o facto de terem começado com uma pergunta, um problema ou uma simples curiosidade. Nenhum deles esperou pela idade adulta para tentar encontrar uma solução.

Num mundo onde ferramentas como a programação, a robótica e a IA estão cada vez mais acessíveis, nunca foi tão fácil para as novas gerações aprender, experimentar e criar.

Por isso, neste Dia da Criança, vale a pena lembrar que a próxima grande inovação tecnológica pode já estar a nascer numa sala de aula, num quarto ou numa garagem, pelas mãos de alguém que ainda nem sequer terminou a escola. Aliás, mostra que estimular a mente dos mais novos desde cedo pode dar poderosos frutos.

Conte-nos nos comentários outras histórias que conheça!

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