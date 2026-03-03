Novidades no Prime Video para março de 2026

Como é apanágio, novo mês é sinónimo de novidades no Prime Video. Assim sendo, março traz novos filmes e séries para todos os gostos, incluindo, mais uma vez, títulos portugueses.

Além das estreias disponíveis na plataforma, março traz, também, novidades para comprar ou alugar, nomeadamente os filmes A Criada; Five Nights at Freddy's 2; Pitch Perfect: Bumper in Berlin; e O Primata.

E as seguintes séries: Laid; Mr. Throwback; 2.ª temporada de Lei & Ordem; The Undeclared War; Sweetpea; e The Calling.

A NBA reforça a sua presença na plataforma, em março, com vários jogos a serem exibidos.

Calendário NBA em março 1 março 2026 19:00 - San Antonio Spurs vs. New York Knicks

21h30 - Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets 6 março 2026 01:30 - Golden State Warriors vs. Houston Rockets

04:00 - Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets 7 março 2026 21:00 - Orlando Magic vs. Minnesota Timberwolves 8 março 2026 20:30 - New York Knicks vs. Los Angeles Lakers 13 março 2026 01:00 - Philadelphia 76ers vs. Detroit Pistons

03:30 - Boston Celtics vs. Oklahoma City Thunder 14 março 2026 01h30 - New York Knicks vs. Indiana Pacers

04:00 - Minnesota Timberwolves vs. Golden State Warriors

21:00 - Milwaukee Bucks vs. Atlanta Hawks 15 março 2026 18:00 - Minnesota Timberwolves vs. Oklahoma City Thunder 28 março 2026 21:00 - San Antonio Spurs vs. Milwaukee Bucks 29 março 2026 21:30 - Los Angeles Clippers vs. Milwaukee Bucks Mais detalhes

Dia 2 - O Beijo da Sereia (série)

Enquanto investiga fraudes em seguros associadas a mortes suspeitas, um investigador envolve-se com uma enigmática leiloeira de arte, principal suspeita do caso. Dividido entre a razão e o desejo, entra num jogo perigoso onde a verdade pode ser fatal.

Dia 4 - Jovem Sherlock (série)

Do visionário realizador Guy Ritchie, Jovem Sherlock é um mistério irreverente e repleto de ação que narra a lendária história da origem do maior detetive do mundo.

Quando um carismático e desafiador Sherlock Holmes conhece ninguém menos que James Moriarty, vê-se envolvido na investigação de um homicídio que ameaça a sua liberdade.

O primeiro caso de Sherlock revela uma conspiração global, levando a um confronto explosivo que altera o curso da sua vida para sempre.

Ambientada na vibrante Inglaterra da Era Vitoriana e com aventuras no estrangeiro, a série expõe as travessuras iniciais do adolescente anárquico antes de se tornar o residente mais famoso de Baker Street.

Dia 10 - Gru - O Maldisposto 4 (filme)

Gru, Lucy, Margo, Edith e Agnes dão as boas-vindas a um novo membro da família, Gru Jr., decidido a atormentar o pai.

Entretanto, Gru enfrenta um novo némesis, Maxime Le Mal, e a sua parceira Valentina, obrigando toda a família a entrar em fuga.

Dia 11 - Scarpetta (série)

Scarpetta dá vida à icónica personagem literária de Patricia Cornwell numa série emocionante protagonizada por Nicole Kidman no papel de Dra. Kay Scarpetta.

Com mãos habilidosas e um olhar perspicaz, esta implacável médica legista está determinada a ser a voz das vítimas, desmascarar um assassino em série e garantir que o caso que marcou a sua carreira há 28 anos não será também a sua ruína.

Dia 13 - Day One (série)

Ulises, um prodígio da informática que regressa a Barcelona após um misterioso alerta do seu melhor amigo, volta ao mundo da tecnologia e terá de enfrentar o passado e uma ameaça que põe em causa os limites entre o progresso e a humanidade.

Dia 18 - Invencible: 4.ª Temporada (série)

Depois da Terra ser devastada, Mark Grayson e os seus aliados enfrentam novas e perigosas ameaças, incluindo o poderoso vilão Thragg e outros inimigos, numa batalha que pode decidir o futuro da humanidade.

Dia 20 - Amor Animal (série)

Num drama ficcional, Kaia, uma artista de trap dos arredores da cidade, cruza-se com Nico, um jovem da alta sociedade em crise existencial.

Apesar das diferenças e das pressões externas, tentam viver o seu amor, acabando por desencadear uma guerra entre gangs.

Dia 20 - Deadloch: 2.ª Temporada (série)

Uma comédia noir feminista passada num cenário bucólico, onde um número crescente de mortes começa a perturbar a aparente tranquilidade.

Dia 20 - Confinado (filme)

Um ladrão que arromba um carro de luxo percebe que caiu num sofisticado jogo de terror psicológico.

Dia 20 - Zeta (filme)

Um espião espanhol é encarregado de localizar um antigo agente ligado a uma missão secreta de décadas passadas, enquanto uma agente colombiana também o persegue.

Dia 25 - Bait (série)

Um ator aproxima-se do estrelato, mas enfrenta uma crise existencial e uma conspiração, vivendo um drama intenso e emoções alucinantes à medida que a realidade se revela.

Dia 26 - Werewolves (filme)

Após a pandemia global de lobisomens provocada pela superlua, dois cientistas que tentam prevenir outra mutação veem a sua experiência correr terrivelmente mal.

Dia 27 - Equador (série)

Luis Bernardo Valença, proprietário de uma pequena empresa de transporte marítimo, desfruta da vida na alta sociedade lisboeta.

O rei Dom Carlos convida-o a tornar-se governador da menor colónia portuguesa, São Tomé e Príncipe.

Dia 27 - House of David: 2.ª Temporada (série)

O outrora poderoso rei Saul cai vítima do seu próprio orgulho, e David, um jovem pastor marginalizado, é ungido como o segundo rei.