Novidades no Prime Video para março de 2026
Como é apanágio, novo mês é sinónimo de novidades no Prime Video. Assim sendo, março traz novos filmes e séries para todos os gostos, incluindo, mais uma vez, títulos portugueses.
Além das estreias disponíveis na plataforma, março traz, também, novidades para comprar ou alugar, nomeadamente os filmes A Criada; Five Nights at Freddy's 2; Pitch Perfect: Bumper in Berlin; e O Primata.
E as seguintes séries: Laid; Mr. Throwback; 2.ª temporada de Lei & Ordem; The Undeclared War; Sweetpea; e The Calling.
A NBA reforça a sua presença na plataforma, em março, com vários jogos a serem exibidos.
Calendário NBA em março
1 março 2026
- 19:00 - San Antonio Spurs vs. New York Knicks
- 21h30 - Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets
6 março 2026
- 01:30 - Golden State Warriors vs. Houston Rockets
- 04:00 - Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets
7 março 2026
- 21:00 - Orlando Magic vs. Minnesota Timberwolves
8 março 2026
- 20:30 - New York Knicks vs. Los Angeles Lakers
13 março 2026
- 01:00 - Philadelphia 76ers vs. Detroit Pistons
- 03:30 - Boston Celtics vs. Oklahoma City Thunder
14 março 2026
- 01h30 - New York Knicks vs. Indiana Pacers
- 04:00 - Minnesota Timberwolves vs. Golden State Warriors
- 21:00 - Milwaukee Bucks vs. Atlanta Hawks
15 março 2026
- 18:00 - Minnesota Timberwolves vs. Oklahoma City Thunder
28 março 2026
- 21:00 - San Antonio Spurs vs. Milwaukee Bucks
29 março 2026
- 21:30 - Los Angeles Clippers vs. Milwaukee Bucks
Dia 2 - O Beijo da Sereia (série)
Enquanto investiga fraudes em seguros associadas a mortes suspeitas, um investigador envolve-se com uma enigmática leiloeira de arte, principal suspeita do caso. Dividido entre a razão e o desejo, entra num jogo perigoso onde a verdade pode ser fatal.
Dia 4 - Jovem Sherlock (série)
Do visionário realizador Guy Ritchie, Jovem Sherlock é um mistério irreverente e repleto de ação que narra a lendária história da origem do maior detetive do mundo.
Quando um carismático e desafiador Sherlock Holmes conhece ninguém menos que James Moriarty, vê-se envolvido na investigação de um homicídio que ameaça a sua liberdade.
O primeiro caso de Sherlock revela uma conspiração global, levando a um confronto explosivo que altera o curso da sua vida para sempre.
Ambientada na vibrante Inglaterra da Era Vitoriana e com aventuras no estrangeiro, a série expõe as travessuras iniciais do adolescente anárquico antes de se tornar o residente mais famoso de Baker Street.
Dia 10 - Gru - O Maldisposto 4 (filme)
Gru, Lucy, Margo, Edith e Agnes dão as boas-vindas a um novo membro da família, Gru Jr., decidido a atormentar o pai.
Entretanto, Gru enfrenta um novo némesis, Maxime Le Mal, e a sua parceira Valentina, obrigando toda a família a entrar em fuga.
Dia 11 - Scarpetta (série)
Scarpetta dá vida à icónica personagem literária de Patricia Cornwell numa série emocionante protagonizada por Nicole Kidman no papel de Dra. Kay Scarpetta.
Com mãos habilidosas e um olhar perspicaz, esta implacável médica legista está determinada a ser a voz das vítimas, desmascarar um assassino em série e garantir que o caso que marcou a sua carreira há 28 anos não será também a sua ruína.
Dia 13 - Day One (série)
Ulises, um prodígio da informática que regressa a Barcelona após um misterioso alerta do seu melhor amigo, volta ao mundo da tecnologia e terá de enfrentar o passado e uma ameaça que põe em causa os limites entre o progresso e a humanidade.
Dia 18 - Invencible: 4.ª Temporada (série)
Depois da Terra ser devastada, Mark Grayson e os seus aliados enfrentam novas e perigosas ameaças, incluindo o poderoso vilão Thragg e outros inimigos, numa batalha que pode decidir o futuro da humanidade.
Dia 20 - Amor Animal (série)
Num drama ficcional, Kaia, uma artista de trap dos arredores da cidade, cruza-se com Nico, um jovem da alta sociedade em crise existencial.
Apesar das diferenças e das pressões externas, tentam viver o seu amor, acabando por desencadear uma guerra entre gangs.
Dia 20 - Deadloch: 2.ª Temporada (série)
Uma comédia noir feminista passada num cenário bucólico, onde um número crescente de mortes começa a perturbar a aparente tranquilidade.
Dia 20 - Confinado (filme)
Um ladrão que arromba um carro de luxo percebe que caiu num sofisticado jogo de terror psicológico.
Dia 20 - Zeta (filme)
Um espião espanhol é encarregado de localizar um antigo agente ligado a uma missão secreta de décadas passadas, enquanto uma agente colombiana também o persegue.
Dia 25 - Bait (série)
Um ator aproxima-se do estrelato, mas enfrenta uma crise existencial e uma conspiração, vivendo um drama intenso e emoções alucinantes à medida que a realidade se revela.
Dia 26 - Werewolves (filme)
Após a pandemia global de lobisomens provocada pela superlua, dois cientistas que tentam prevenir outra mutação veem a sua experiência correr terrivelmente mal.
Dia 27 - Equador (série)
Luis Bernardo Valença, proprietário de uma pequena empresa de transporte marítimo, desfruta da vida na alta sociedade lisboeta.
O rei Dom Carlos convida-o a tornar-se governador da menor colónia portuguesa, São Tomé e Príncipe.
Dia 27 - House of David: 2.ª Temporada (série)
O outrora poderoso rei Saul cai vítima do seu próprio orgulho, e David, um jovem pastor marginalizado, é ungido como o segundo rei.
Para aceder a estas novidades, basta criar uma conta Amazon Prime, aproveitando o período gratuito de teste da plataforma.