Fãs de tecnologia, este documentário é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. A sugestão de hoje não serve apenas para os entusiastas de tecnologia, mas para os de ciência, que veem no mundo uma grande, mas curiosa, incógnita e procuram, também, respostas sobre o universo.

A Trip to Infinity | 7/10 ⭐

Criado para a Netflix, este documentário traça o perfil de pioneiros da matemática e da física em todo o mundo que tentam explicar o infinito.

Nele, os telespectadores são levados numa viagem pelas mentes dos especialistas modernos, que embarcam não apenas na busca pelo infinito, mas pelos seus efeitos surpreendentes no universo.

O documentário apresenta uma variedade de animações impressionantes de artistas e estúdios de todo o mundo, que ilustram a caminhada científica.