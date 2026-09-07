Um dos últimos Apple-1 a funcionar vai a leilão: assinado por Wozniak e com uma carta de Jobs
Uma das raras unidades do Apple-1 ainda em pleno funcionamento vai a leilão em Nova Iorque, com uma carta assinada por Steve Jobs a fazer parte do lote.
Lançado em 1976, o Apple-1 é hoje uma verdadeira relíquia. Estima-se que existam apenas cerca de 75 unidades originais preservadas em todo o mundo, das quais apenas seis continuam a funcionar.
Uma dessas unidades, autografada pelo cofundador da Apple, Steve Wozniak, vai agora a leilão através da casa Bonhams, em Nova Iorque, integrada na venda "History of Science, Technology & Computing", que decorre entre 4 e 14 de outubro.
A estimativa inicial situa-se entre os 500 mil e os 800 mil dólares, mas os especialistas acreditam que o valor final pode ultrapassar esta fasquia, tendo em conta o significado histórico da peça e a raridade de unidades funcionais no mercado.
Tudo o que vai a leilão
Segundo a descrição da Bonhams, a placa está identificada com a inscrição "Apple Computer 1 / Palo Alto. Ca. Copyright 1976" e apresenta um carimbo "NTI", que indica pertencer ao segundo lote de produção.
No seu interior encontra-se um microprocessador MOS Technology MCS 6502, 8KB de memória RAM e três condensadores originais da marca Sprague.
A unidade conta ainda com várias interfaces típicas da época: ligação para teclado, conector de expansão, conector para placa de cassete e a interface original de cassete da Apple, também devidamente identificada com a inscrição de 1976.
Ao equipamento junta-se um extenso conjunto de documentação original, desde o manual de operação do Apple-1, um manual preliminar do Apple BASIC com o logótipo clássico da Newton e o manual da interface de cassete, até ao convite datilografado para integrar o "Apple-1 Owners Club".
A carta assinada por Steve Jobs
Um dos elementos mais valiosos do lote é uma carta datilografada e assinada por Steve Jobs, na altura vice-presidente de operações da Apple Computer.
Datada de 18 de janeiro de 1978, a carta é dirigida a Fred Hatfield, o comprador original do equipamento. No documento, Jobs autoriza a troca do Apple-1 por uma placa Apple II 4K, mediante o pagamento de 400 dólares.
O lote inclui ainda diversos periféricos e acessórios da altura, como um monitor Koyo TMC-9M de 1977, uma fonte de alimentação personalizada, um gravador de cassetes portátil Panasonic RQ-2102 e dois teclados ASCII, um deles original da Apple.
Não é a primeira vez que vai a leilão
Este exemplar, conhecido como "Hatfield Apple-1", já tinha passado pelo mercado de coleção. Em 2013, Hatfield vendeu o computador, na altura ainda sem funcionar, por 40 mil dólares.
O novo proprietário restaurou-o, conseguiu a assinatura de Wozniak e voltou a colocá-lo em leilão em Colónia, na Alemanha, onde foi arrematado por 516.461 euros.
Hatfield tinha adquirido o equipamento original em 1976 por 700 dólares, um investimento que, ao longo de várias transações, se transformou numa autêntica fortuna.