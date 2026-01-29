Gemini chegou ao Chrome e quer mudar como navegamos na Internet com IA

A experiência de utilização do Gemini no Google Chrome acaba de dar um salto gigantesco. A nova versão do browser apresenta uma integração muito mais estreita com a IA, incluindo uma função que permite navegar na web de forma automática. Desta forma, a Google está a atacar diretamente o ChatGPT Atlas e outras aplicações com agentes.

Gemini chegou ao Chrome

A partir desta atualização do Chrome, o Gemini reside agora numa barra lateral acessível com apenas um clique. Ao tocar no ícone da IA, será aberto um painel no lado direito da janela, permitindo aos utilizadores interagir diretamente com o chatbot para fazer perguntas, solicitar resumos e realizar outras ações.

Segundo a Google, a barra lateral Gemini no Chrome é ideal para multitarefa sem ter de alternar entre separadores. Mas não se fica por aqui: também pode pedir à IA para editar uma fotografia aberta no separador sem ter de carregá-la separadamente. E as edições são feitas com a tecnologia Nano Banana, uma das características mais populares do Gemini.

Além destas opções, o Gemini pode ligar aplicações como o YouTube, Gmail e Google Maps para que possam ser acedidas diretamente a partir da barra lateral do Chrome. No entanto, a característica de destaque é a nova navegação automatizada.

Google dá o agente que navega na Internet

O conceito de agentes de IA integrados no browser preferido ganhou bastante força no último ano. A OpenAI já apresentou a sua visão do ChatGPT Atlas, e outras startups como a Perplexity seguiram o exemplo. Mas a Google pretende frustrar qualquer tentativa semelhante dos seus concorrentes com a navegação automatizada do Chrome, impulsionada pelo Gemini.

A partir de agora, os utilizadores podem pedir ao Gemini para realizar tarefas em seu nome diretamente a partir da barra lateral do Chrome. Desde preencher formulários e descarregar documentos até reservar viagens, fazer compras online ou publicar nas redes sociais, as opções são praticamente infinitas.

Alguns cuidados essenciais neste caso

A Google afirma que os utilizadores podem interromper o processo a qualquer momento. Além disso, o Gemini nunca conclui uma ação sem autorização prévia . Isto significa que concretização de uma compra online terá de ser feita manualmente.

Mesmo assim, a utilização da navegação autónoma do Chrome, impulsionada pelo Gemini, exige um nível significativo de confiança. A IA pode aceder ao gestor de palavras-passe se lhe permitir, portanto, é preciso ter muita cautela nesse aspeto. Isto é especialmente importante tendo em conta que os browsers com agentes são suscetíveis a ataques de injeção de prompts ou de injeção na área de transferência.

Sendo o Chrome o browser mais utilizado no planeta, a nova integração da Gemini tem um potencial alcance que supera o de qualquer concorrente. Inicialmente, porém, a navegação autónoma estará apenas disponível nos Estados Unidos para os subscritores dos planos Google AI Pro e Ultra . Além disso, a empresa de Mountain View implementou um limite diário para o número de ações que podem ser realizadas com o agente de IA.