Vem aí um novo Cheque Formação, e desta vez não é só para o digital

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Revoltado says:
    24 de Abril de 2026 às 09:28

    Há várias razões para a realidade que vivemos, mas uma das principais é simples: ficar em casa dos pais até aos 35 ou 40 anos é, muitas vezes, a única forma de evitar rendas completamente inflacionadas. Quando essa pressão desaparece, também deixa de existir a urgência de aceitar qualquer trabalho — especialmente num mercado como o português, marcado pela precariedade e por salários baixos. Cria-se assim um desencontro entre expectativas e compensação: as pessoas querem mais, mas o mercado raramente oferece o suficiente.

    O problema não está na falta de talento. Esse existe, e em abundância. O que falha é a valorização desse talento. Grande parte do tecido empresarial em Portugal parece ter uma tendência quase estrutural para pagar pouco. A diferença salarial entre patrões e trabalhadores — mesmo em cargos qualificados — é muitas vezes absurda. E num país dominado por pequenas e médias empresas, essa desigualdade torna-se ainda mais evidente.

    Há quem trabalhe em fábricas, comércio ou pequenos negócios e receba pouco mais do que o salário mínimo. Quem consegue levar para casa 1400 ou 1500 euros líquidos por mês já se considera “feliz”. E quem ganha mais do que isso é quase uma exceção. Mas a verdade é que, com o custo de vida atual, mesmo esses valores começam a ser insuficientes.

    Entretanto, tudo serve de justificação para aumentar preços: pandemias, guerras, crises energéticas. Mas quando essas pressões diminuem — quando os combustíveis baixam, por exemplo — os preços dos bens essenciais, como arroz, carne ou legumes, raramente acompanham essa descida. Sobem por um motivo qualquer, mas nunca mais voltam atrás.

    A sensação que fica é que qualquer desculpa serve para aumentar margens, mas não para melhorar salários. Empresas celebram anos consecutivos de crescimento nos lucros, enquanto os trabalhadores continuam a lutar para acompanhar o básico.

    No meio disto tudo, feliz é o português que consegue escapar a este ciclo. São poucos. Ou então… estão do outro lado da mesa.

    Responder
    • Zé Fonseca A. says:
      24 de Abril de 2026 às 09:42

      Que visão tão quadrada da realidade, as empresas não aproveitam para aumentar margens mas sim para atenuar perdas, as empresas com lucros record são grandes empresas que não se pautam por esses salários porque têm regras de equidade salarial e progressão de carreira.
      A realidade que contas é a realidade de Portugal rural fora de Lisboa e Porto quando 50% da população activa está em Lisboa e Porto onde o custo de vida é superior mas também os ordenados e as oportunidades de emprego

      Responder

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