Vem aí um novo Cheque Formação, e desta vez não é só para o digital

O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) está a preparar um novo cheque formação que não se vai limitar ao setor digital, prometendo alargar o acesso à qualificação profissional a áreas emergentes e responder a um dos problemas mais persistentes do mercado de trabalho português: o desemprego jovem.

O anúncio foi feito por Domingos Lopes, presidente do IEFP, durante a Conferência Anual do Trabalho.

Segundo o responsável, citado pelo ECO, a instituição está a desenvolver "uma medida pública que se mantenha no setor digital e que se alargue a outros setores potencialmente emergentes".

Por outras palavras, o novo cheque formação vai funcionar de forma semelhante ao já conhecido cheque +Digital, mas com um alcance muito mais abrangente.

O cheque +Digital, que mantém candidaturas abertas até 30 de junho, permite que trabalhadores empregados se candidatem, por iniciativa própria, a formações na área digital.

Agora, a ideia é replicar este modelo noutros setores estratégicos, dando mais liberdade e opções aos trabalhadores que queiram investir na sua qualificação.

Meta superada, com mais de 300 mil profissionais formados

Um dos dados mais expressivos revelados por Domingos Lopes diz respeito aos números já alcançados. O objetivo inicial do IEFP era chegar a 200 mil trabalhadores formados no âmbito das formações apoiadas pelo PRR.

Esse número foi claramente ultrapassado: "Já vamos em mais de 300 mil profissionais formados", sublinhou o presidente da instituição.

Este resultado demonstra que, quando existe um mecanismo acessível e centrado nas necessidades reais dos trabalhadores, a adesão é significativa.

Entretanto, o novo cheque formação pretende dar continuidade a este caminho , com uma cobertura ainda maior.

Jovens desempregados num mercado com falta de mão-de-obra

A par dos números positivos, Domingos Lopes não escondeu uma preocupação que não parece ter uma solução fácil: os jovens.

Estamos a tentar perceber por que razão existem tantos jovens desempregados.

Apesar da situação portuguesa de pleno emprego, a taxa de desemprego jovem ronda os 18%, um valor que o próprio presidente do IEFP admitiu "que nos envergonha", especialmente numa altura em que o "mercado de trabalho precisa de mão-de-obra qualificada".

Segundo Domingos Lopes, durante a Conferência Anual do Trabalho, "estamos a agarrar nestes jovens, com cursos de especialização tecnológica, eletricidade, robótica, aquelas funções mais intermédias, e agora esperamos que o mercado tenha capacidade de responder às expectativas que eles criam".