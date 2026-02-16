WebGoat: A aplicação web “propositadamente insegura” para aprender segurança

Num mundo onde as vulnerabilidades surgem diariamente e as ameaças evoluem a um ritmo acelerado, aprender cibersegurança na prática é cada vez mais importante. É aqui que entra o WebGoat.

Desenvolvido pela OWASP, a WebGoat é uma plataforma educativa que permite aos utilizadores explorar, compreender e explorar vulnerabilidades comuns em ambientes controlados.

O WebGoat é uma plataforma web deliberadamente vulnerável, criada com fins pedagógicos. O objetivo é simples: permitir que estudantes, programadores e profissionais de TI aprendam a identificar e explorar falhas de segurança, para depois saberem como as corrigir.

Em vez de falar apenas de teoria, o WebGoat apresenta lições práticas e interativas, onde o utilizador é desafiado a:

Explorar vulnerabilidades

Compreender como funcionam os ataques

Aprender técnicas de mitigação

Tudo isto num ambiente seguro e isolado.

WebGoat: que tipo de vulnerabilidades podem ser exploradas?

O WebGoat cobre muitas das falhas listadas no conhecido Top 10 da OWASP, incluindo:

SQL Injection

Cross-Site Scripting (XSS)

Cross-Site Request Forgery (CSRF)

Quebra de autenticação

Configurações inseguras

Exposição de dados sensíveis

Cada módulo explica o problema, demonstra como pode ser explorado e apresenta boas práticas para o prevenir.

O WebGoat pode ser executado localmente, sendo normalmente utilizado através de:

Java (aplicação standalone)

Docker (método recomendado)

Ambientes de laboratório virtuais

Após o arranque, basta aceder via browser e iniciar as lições disponíveis. A interface é simples, mas extremamente eficaz para aprendizagem prática.

WebGoat