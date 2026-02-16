WebGoat: A aplicação web “propositadamente insegura” para aprender segurança
Num mundo onde as vulnerabilidades surgem diariamente e as ameaças evoluem a um ritmo acelerado, aprender cibersegurança na prática é cada vez mais importante. É aqui que entra o WebGoat.
Desenvolvido pela OWASP, a WebGoat é uma plataforma educativa que permite aos utilizadores explorar, compreender e explorar vulnerabilidades comuns em ambientes controlados.
O WebGoat é uma plataforma web deliberadamente vulnerável, criada com fins pedagógicos. O objetivo é simples: permitir que estudantes, programadores e profissionais de TI aprendam a identificar e explorar falhas de segurança, para depois saberem como as corrigir.
Em vez de falar apenas de teoria, o WebGoat apresenta lições práticas e interativas, onde o utilizador é desafiado a:
- Explorar vulnerabilidades
- Compreender como funcionam os ataques
- Aprender técnicas de mitigação
Tudo isto num ambiente seguro e isolado.
WebGoat: que tipo de vulnerabilidades podem ser exploradas?
O WebGoat cobre muitas das falhas listadas no conhecido Top 10 da OWASP, incluindo:
- SQL Injection
- Cross-Site Scripting (XSS)
- Cross-Site Request Forgery (CSRF)
- Quebra de autenticação
- Configurações inseguras
- Exposição de dados sensíveis
Cada módulo explica o problema, demonstra como pode ser explorado e apresenta boas práticas para o prevenir.
O WebGoat pode ser executado localmente, sendo normalmente utilizado através de:
- Java (aplicação standalone)
- Docker (método recomendado)
- Ambientes de laboratório virtuais
Após o arranque, basta aceder via browser e iniciar as lições disponíveis. A interface é simples, mas extremamente eficaz para aprendizagem prática.