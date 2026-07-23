Quanto custa ao seu negócio ficar offline durante 1 hora?

Há empresas que só percebem a importância da infraestrutura quando acontece o pior: o site (ou a aplicação) vai abaixo. E a pergunta aparece de imediato, muitas vezes tarde demais: quanto custa ficar offline durante 1 hora?

A resposta não é “depende” (apenas). A resposta é: dá para fazer contas. E quando se faz, o impacto costuma ser bem mais alto do que se imagina, especialmente em B2B, onde cada lead pode valer milhares ao longo do tempo.

A ideia aqui é simples: quantificar o impacto real do seu negócio ficar offline considerando quatro frentes: leads, vendas, imagem e SEO.

1. Leads perdidas: o custo invisível que aparece tarde demais

Para muitas empresas B2B, muitas vezes o site não é um “canal de compra imediato”, mas sim o motor para geração de oportunidades de negócio: formulários, pedidos de contacto, marcações de demonstrações, downloads, chat, telefone.

Ficar sem site, significa perder estas oportunidades. E mais, se o site fica offline, as leads não deixam só de entrar… entram noutro lado (ou nunca chegam a acontecer).

Vamos fazer algumas contas rápidas?

Custo de 1 hora offline em leads = (Leads/hora) × (Taxa de qualificação) × (Valor médio por lead qualificada)

Se preferir algo ainda mais direto:

Visitas/hora × Taxa de conversão do site = Leads/hora

Leads/hora × Valor médio por lead = € perdidos/hora

Exemplo simples (B2B):

300 visitas/hora

1,5% convertem em lead → 4,5 leads/hora

Cada lead qualificada vale, em média, 120€ (CPL “real”)

~540€ perdidos numa hora: e isto sem contar com a taxa de fecho e o valor do contrato.

E sabe o que é pior? Muitas empresas só medem “leads submetidas”. Não medem:

contactos por telefone que não aconteceram

emails que não foram enviados

pedidos de orçamento adiados (e esquecidos)

confiança perdida no primeiro toque

2. Vendas falhadas: dinheiro que não entra

Se há vendas diretas online, renovações, reservas, pagamentos, ou, se se trata de um portal de clientes com encomendas, então aqui o cálculo é ainda mais duro. Mesmo quando existe a possibilidade de um “o cliente volta mais tarde”, muitas vezes, não voltam. Em B2B isto acontece, essencialmente, por dois motivos clássicos:

urgência (precisa agora)

concorrência (há alternativa a um clique)

Então, vamos fazer mais uma conta rápida:

Custo/hora (vendas) = Receita média/hora × % de vendas não recuperadas

Exemplo:

1.500€ de faturação média/hora

30% não recupera após falha

= 450€ perdidos numa hora

E atenção: há custos indiretos (equipa comercial, suporte, reclamações, tempo perdido).

3. Imagem: o dano que não aparece no dashboard

Uma hora offline também interfere com algo difícil de medir, mas fácil de sentir: confiança.

Um potencial cliente entra no site e encontra erro, timeout ou “não dá para aceder”. A leitura é imediata:

“Isto é fiável?” “Se falha aqui, como será no resto?” “E se eu depender disto?”

No B2B, onde a decisão é mais racional e o risco conta, a reputação digital pesa. E pesa muito.

4. SEO: quando o impacto fica depois de “voltar ao ar”

Muita gente julga que downtime curto “não faz mal”. Às vezes passa. Outras vezes, deixa marca, sobretudo quando há falhas repetidas, erros 5xx, ou o site fica tão lento que, na prática, é como estar offline.

O que pode acontecer:

bots do Google apanharem erro e reduzirem o rastreio

páginas demorarem mais a ser reindexadas

oscilações em rankings (em nichos competitivos é comum)

Não é “pânico”, mas é simples: instabilidade técnica não ajuda SEO. E SEO é um canal que se constrói devagar e o downtime pode degradar sem fazer barulho.

Faça a conta em 2 minutos (modelo simples)

Se quiser uma estimativa rápida para 1 hora offline, use este modelo simples:

Leads perdidas (visitas/hora × conversão × valor por lead)

(visitas/hora × conversão × valor por lead) Vendas falhadas (receita/hora × % não recuperada)

(receita/hora × % não recuperada) Custo interno (pessoas envolvidas × custo/hora × tempo perdido)

(pessoas envolvidas × custo/hora × tempo perdido) Impacto “difícil” (imagem/SEO) (não precisa de número exato: mas deve entrar na decisão)

Mesmo tendo como base para cálculo, a utilização de valores conservadores, o total raramente é “baixo”. Está a disposto a arriscar e perder tanto, sabendo que existe uma solução?

Alojamento não é custo é proteção

Quando se olha para o custo de downtime, a escolha muda: um bom alojamento não é um extra. É uma camada de proteção do negócio. Se 1 hora offline lhe custa mais do que a diferença mensal entre “o mais barato” e “o certo”, então não está a poupar está a adiar um prejuízo.

A PTisp entrega o que interessa num cenário B2B: infraestrutura com base para crescer e para aguentar.

VPS para performance e controlo sem partilhas “perigosas”

para performance e controlo sem partilhas “perigosas” Cloud para escalar com segurança e reduzir pontos únicos de falha

para escalar com segurança e reduzir pontos únicos de falha Dedicados para ambientes críticos onde previsibilidade é requisito

Para empresas que não podem “parar”, investir em infraestrutura robusta (como VPS, cloud e dedicados da PTisp) é menos sobre “gastar mais” e mais sobre evitar perdas de leads, vendas e confiança.

No fim, a pergunta certa é esta: quanto custa ao seu negócio ficar offline… e quantas vezes aceita pagar esse valor? Ficar offline 1hora, pode ser demasiado caro para o seu negócio, e a PTisp pode ajudá-lo.