Ouro bate recordes e famílias voltam à venda. Plataformas online estão em crescimento

Em momentos de maior aperto financeiro, vender ouro é sempre uma solução para conseguir alguma liquidez. E a verdade é que este metal precioso está a bater recordes históricos e a atingir valores nunca vistos. Mas antes de vender as joias da família, há alguns pormenores a ter em atenção.

Ouro vale ouro

Nos últimos meses, as famílias portuguesas voltaram a vender ouro, um fenómeno que tem despertado a atenção dos especialistas financeiros e das lojas de compra e venda de metais preciosos.

A principal razão para este ressurgimento é o aumento significativo da cotação do ouro nos mercados internacionais, o que faz com que a venda de joias, moedas e outros objetos em ouro se torne uma opção atrativa para quem procura um alívio financeiro. Em 2024, o preço do ouro atingiu níveis históricos, ultrapassando os 2.500 dólares por onça, o que representa um aumento de 21% desde o início do ano.

Aliás, a cotação do ouro tem vindo a aumentar de forma consistente desde o início da pandemia e, mais recentemente, devido à instabilidade geopolítica e à incerteza económica global.

O ouro é tradicionalmente visto como um ativo de refúgio, ou seja, um investimento seguro em tempos de crise, quando outras formas de investimento, como ações e imobiliário, tendem a flutuar de forma mais imprevisível.

Com a instabilidade inflacionista, as taxas de juro em crescimento e a guerra na Ucrânia, o preço do ouro tem vindo sempre a subir.

Pressão económica e liquidez

Além do aumento da cotação do ouro, outro fator importante que impulsiona a venda de ouro em Portugal é a pressão económica que muitas famílias estão a enfrentar. O aumento do custo de vida, nomeadamente com a subida dos preços da energia, dos combustíveis e dos bens essenciais, tem levado muitas pessoas a procurar soluções rápidas para colmatar lacunas no orçamento familiar.

A venda de ouro surge como uma alternativa relativamente simples e acessível para muitos, já que a maioria das pessoas possui algum tipo de bem em ouro, quer seja uma aliança, um colar ou até mesmo moedas de coleção.

A crise habitacional também tem contribuído para este cenário. Com o aumento das taxas de juro e a dificuldade em obter crédito, muitas famílias portuguesas estão a vender ouro para pagar empréstimos, hipotecas ou até mesmo para conseguirem arrendar uma casa.

Para algumas famílias, vender peças de ouro é uma forma de obter liquidez sem recorrer a empréstimos adicionais, evitando, assim, o aumento das suas responsabilidades financeiras.

O processo de venda

O processo de venda de ouro é relativamente simples em Portugal. Existem diversas lojas especializadas, que realizam a avaliação das peças em função do peso e da pureza do metal. Após a avaliação, é feita uma oferta, e o cliente pode optar por vender ou não. Muitos destes estabelecimentos realizam pagamentos imediatos, em numerário ou através de transferência bancária, o que facilita o acesso rápido ao dinheiro.

Além disso, o número de plataformas online para venda de ouro tem crescido nos últimos anos, proporcionando uma alternativa cómoda para quem prefere não se deslocar fisicamente a uma loja. No entanto, é importante ter cuidado com estas transações, certificando-se de que se trata de plataformas seguras e fiáveis.

Estratégia temporária

Embora a venda de ouro possa ser uma solução rápida e eficaz para resolver problemas financeiros imediatos, é importante que as famílias estejam cientes de que esta não deve ser vista como uma estratégia de longo prazo.

Vender bens preciosos pode aliviar a pressão financeira no curto prazo, mas também significa abrir mão de um ativo que pode valorizar-se ainda mais no futuro.

Portanto, antes de vender, é aconselhável fazer uma análise cuidadosa da situação financeira e das necessidades a longo prazo.

Caso a venda de ouro seja a única opção viável, é importante obter diferentes avaliações e comparar os preços oferecidos por diferentes estabelecimentos, de modo a garantir um valor justo pelas peças vendidas.

Conselhos a quem vai vender ouro: