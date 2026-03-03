PplWare Mobile

Como a Renault quer substituir os “falsos” híbridos plug-in

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Grunho says:
    3 de Março de 2026 às 11:06

    A partir do momento em que o EREV esgota a bateria e passa a ir ao depósito de gasolina bebe 10 litros aos 100 ou mais. Tudo por um carro com preço a escaldar! A melhor solução é a dos chineses ou da Honda: bateria levezinha e motor eléctrico só até aos 60 ou 70 km/h e a partir daí, quando passa a rodar a velocidade estabilizada, ligação mecânica directa do motor de combustão às rodas.

  2. Max says:
    3 de Março de 2026 às 11:16

    O percurso anunciado pela Ford:
    – Abandono de todos os projetos de BEV em desenvolvimentos, baseados na arquitetura tradicional de 12V
    – Um mini-projeto de desenvolvimento de um BEV, barato, com a arquitetura 48V, iniciada pela Tesla
    – Desenvolvimento de um híbrido elétrico com um motor a GPL para carregar a bateria e aumentar a autonomia. Parece ser a combinação mais eficiente em termos de energia, mas combina duas dificuldades … o carregamento elétrico fora de casa e o abastecimento em GPL.
    O conceito de base é o mesmo do EREV do post, a gasolina.

