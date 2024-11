Já havíamos conduzido o novo Renault Rafale, na sua proposta E-Tech full hybrid. Contudo, faltava conhecer o tal conceito do icónico avião Rafale, de outros tempos. Fomos então conhecer o poderoso Renault Rafale E-Tech 4x4 300 cv pelas estradas monegascas.

Rafale... um sky racer

Não, o carro não foi buscar o seu nome ao conhecido avião de combate, que tem efetivamente o mesmo nome. A origem do Rafale é bem mais antiga, recuemos aos anos 30. Em 1934, um avião de competição fora do comum abria um novo caminho: o Caudron-Renault Rafale. Agora, quase 100 anos depois, esta referência aérea inspirou a Renault a criar mais um ícone para as estradas.

Este grande SUV do segmento D já ostentava linhas elegantes, um habitáculo moderno e acolhedor, um chassis envolvente e uma unidade de propulsão híbrida simples de 200 cv, agradável e eficiente. Mas ainda lhe faltavam alguns cavalos sob o capô para deixar realmente a sua marca no topo da gama. Este é agora o caso da nova versão E-Tech 4x4 de 300 cv.

Design que se destaca

O Renault Rafale continua a ostentar o mesmo estilo apelativo nesta nova variante híbrida plug-in de 300 cv. Com uma linha de tejadilho rebaixada (1,61 metros) que mergulha numa traseira volumosa, tem um aspeto bastante atrevido.

Com o acabamento Atelier Alpine específico desta nova motorização, distingue-se visualmente pelas jantes de 21 polegadas, equipadas com pneus mais largos e uma cor de carroçaria Satin Summit Blue opcional com acabamento mate.

Tecnologia de ponta com o OpenR Link

A entrada no cockpit do Rafale não surpreenderá os conhecedores dos últimos modelos Renault.

No interior, encontra-se o famoso cockpit digital OpenR Link, com os seus dois ecrãs em forma de L, de 12,3 e 12 polegadas, que oferecem uma excelente definição de visualização e uma ergonomia ideal.

O Rafale distingue-se, no entanto, pela utilização de materiais específicos, como a ardósia que se encontra no painel de bordo.

Quanto à versão topo de gama Atelier Alpine, pode ser identificada pelo logótipo Alpine iluminado nos encostos dos bancos dianteiros e pelo seu tapete e tapetes azuis brilhantes que lembram... o Clio Williams.

O habitáculo deste Rafale é mais luminoso e personalizável do que nunca, graças ao xeque-mate que a Renault fez no jogo dos tetos panorâmicos. A tecnologia Solarbay, assinada pela marca francesa, baseia-se num vidro com uma funcionalidade opacificante.

Isto permite que os ocupantes do veículo ajustem a transparência do vidro automática ou manualmente.

Redução (ligeira) do espaço da bagageira

Graças ao espaço libertado pelos poucos centímetros que ocupa o Solarbay, o Renault Rafale oferece mais espaço de cabeça, assim como um generoso espaço atrás. Os bancos são confortáveis e com bom apoio lateral à frente.

Em comparação com a versão híbrida simples, este híbrido plug-in perde o duplo fundo da bagageira, devido à presença do carregador e do motor traseiro. Mas o volume da bagageira continua a ser de 539 litros (antes 627 litros).

Condução desafiante

Concebida sobre a base técnica da unidade de tração híbrida E-Tech de 200 cv, esta versão híbrida plug-in evoluiu a vários níveis.

Sob o capô, o motor a gasolina, de três cilindros, com 1,2 litros de capacidade, dispõe de um novo turbocompressor, que aumenta a sua potência para 110 kW ou 150 cv (contra os 96 kW ou 130 cv da versão E-Tech 200 cv) e o seu binário para os 230 Nm (contra 205 Nm).

A caixa de velocidades multimodo, sem embraiagem, está devidamente adaptada a estas alterações.

Enquanto o motor elétrico principal de 70 cv no eixo dianteiro permanece combinado com o motor elétrico secundário de 34 cv, a estes junta-se agora um terceiro motor elétrico de 136 cv no eixo traseiro. Como resultado, a potência combinada de todos estes motores aumenta para 300 cv.

A bateria também foi melhorada, com uma capacidade bruta de 22 kWh, dando ao Rafale uma autonomia totalmente elétrica de 105 km. O recarregamento demora menos de 3 horas com um terminal de 7,4 kWh.

Um híbrido com manias de elétrico

Na prática, com a bateria carregada e o modo elétrico puro ativado, o Rafale conduz-se como um veículo 100% elétrico, graças à potência dos seus três motores elétricos.

A aceleração e a desaceleração são rápidas e suficientes na maioria das situações. Existe também um sistema de travagem regenerativa bastante potente com patilhas montadas no volante, apesar de não existir uma função de condução com um só pedal.

Quanto à autonomia prometida, parece de facto alcançável na realidade, mas iremos verificar isto mais detalhadamente na nossa secção “Consumo de combustível e autonomia em condições reais”. Mesmo com a bateria descarregada, o Rafale PHEV continua a apresentar uma excelente eficiência, com um valor prometido de apenas 5,8 litros/100 km.

E se precisar de mais potência?

Basta carregar com força no acelerador e todos os 300 cv são enviados para a tração às quatro rodas, tal como no modo híbrido também oferecido.

Embora o som do pequeno motor não seja particularmente excitante, o desempenho é muito dinâmico, com um tempo de 0-100 km/h de 6,4 segundos e uma aceleração de 80 a 120 km/h em apenas 4 segundos.

Chassis adaptado "au point"

Se todos os Renault Rafales já beneficiam de vias largas e de uma direção às quatro rodas, esta versão de 300 cv acrescenta uma tração permanente às quatro rodas, com uma relação tração traseira/tração variável em função do estilo de condução.

Ainda mais alto, o acabamento Atelier Alpine acrescenta um chassis específico e uma suspensão ativa inteligente. Nas pequenas estradas do Principado do Mónaco, e pelo interior de Nice, durante o nosso test-drive, o Renault Rafale Atelier Alpine revelou-se muito confortável, apesar da sua grande construção e dos 300 kg de peso suplementar em relação ao Rafale com uma pequena bateria.

A sua direção às quatro rodas permite-lhe contornar as curvas e o seu binário permite-lhe sair delas rapidamente. Por vezes, dá a sensação que estamos a curvar num Clio.

No entanto, mesmo com a regulação mais forte, a direção carece ainda de alguma precisão e os 1.934 kg de peso em vazio fazem-se sentir inevitavelmente nas travagens.

O inovador sistema de suspensão inteligente, controlada eletronicamente, ligada a uma câmara situada na parte superior do para-brisas, denominada Suspensão Ativa, com Câmara Preditiva, permite ao Rafale "ler a estrada", garantindo o conforto dos seus ocupantes ou, para alguns mais "pilotos", endurecer o amortecimento no modo desportivo.

Preço do novo Renault Rafale

O Renault Rafale está disponível a partir de 55.000 euros, com motor E-Tech 4x4 300 cv plug-in hybrid.

Com características técnicas distintivas, a versão atelier Alpine do E-Tech 4x4 300 cv plug-in hybrid está disponível a partir de 59.500 euros.

Notas finais

Esta nova versão híbrida plug-in E-Tech de 300 cv combina o desempenho tecnológico com a agressividade de um SUV musculado.

Dinâmico graças ao seu chassis, amplamente renovado no acabamento Atelier Alpine, é também eficiente e eficaz. E, conservando as qualidades intrínsecas do Rafale híbrido, este Rafale E-Tech híbrido plug-in 300 cv é, sem dúvida, um excelente porta-estandarte da marca Renault.