Solarbay: o xeque-mate da Renault para os tetos panorâmicos

Os tetos panorâmicos já são comuns em muitos automóveis. Contudo, apenas os da Renault contam com a tecnologia Solarbay, que permite deixá-los mais opacos ou mais transparentes, com um simples toque ou comando de voz. Conheça melhor esta tecnologia.

Tecnologia Renault

O ambicioso projeto Renaulution revela-se em todos os detalhes das novas propostas da Renault. O teto de abrir tradicional, por exemplo, foi ultrapassado pela revolução tecnológica que nos últimos anos tem assolado a indústria automóvel. A marca francesa tirou os olhos do volante por momentos, olhou para cima e acabou por encontrar uma solução.

Estamos a falar do teto panorâmico opacificante Solarbay, uma inovação que resulta de uma colaboração entre a Renault e a Saint-Gobain Sekurit, empresa líder na produção de vidros automóveis. Esta tecnologia oferece aos utilizadores dos veículos da marca francesa uma experiência única em termos de conforto, iluminação e privacidade.

O teto Solarbay é composto por um vidro panorâmico com uma funcionalidade opacificante, o que significa que pode ajustar a transparência do vidro automaticamente ou manualmente.

Com um simples toque, ou comando de voz, o condutor ou passageiro pode alterar a opacidade do teto, tornando-o totalmente transparente, para permitir a entrada de luz natural, ou mais opaco, para reduzir a intensidade da luz solar ou garantir maior privacidade.

Pode ser ajustado em quatro posições diferentes: totalmente transparente, completamente opaco, transparente à frente e opaco atrás, e o inverso. Desta forma, os ocupantes do veículo podem desfrutar da luz natural sem a intensidade direta do sol.

A tecnologia utilizada baseia-se em Cristais Líquidos Dispersos em Polímero (PDLC), com uma espessura de apenas 30 mm e construída com oito camadas. Esta composição não só assegura conforto térmico em qualquer estação do ano, mas também bloqueia até 85% dos raios solares.

Vantagens para o condutor e passageiros

A tecnologia subjacente ao teto Solarbay já era utilizada no setor da construção, mas foi a Renault a primeira marca de automóveis a iniciar como que um processo de democratização deste equipamento em modelos (como o Rafale, o Scenic ou o Symbioz) fora do segmento premium.

E a verdade é que o Solarbay oferece várias vantagens, tanto a nível estético como funcional.

Conforto térmico : ao poder ajustar a opacidade, os utilizadores podem controlar a quantidade de luz solar que entra no veículo, ajudando a regular a temperatura no interior. Em dias de sol intenso, o vidro pode ser tornado mais opaco para evitar o sobreaquecimento do habitáculo.

: ao poder ajustar a opacidade, os utilizadores podem controlar a quantidade de luz solar que entra no veículo, ajudando a regular a temperatura no interior. Em dias de sol intenso, o vidro pode ser tornado mais opaco para evitar o sobreaquecimento do habitáculo. Privacidade : o ajuste do nível de opacidade garante maior privacidade sem necessidade de cortinas ou coberturas adicionais.

: o ajuste do nível de opacidade garante maior privacidade sem necessidade de cortinas ou coberturas adicionais. Estética e experiência de condução: a capacidade de alterar o ambiente do veículo com base nas preferências de luz e visibilidade oferece uma experiência de condução e viagem mais personalizada e moderna.

Sustentabilidade e eficiência

Além do conforto, o teto Solarbay contribui para a eficiência energética do veículo. Ao ajustar a entrada de luz solar e calor, reduz a necessidade de utilização de ar condicionado, o que, por sua vez, pode contribuir para uma menor utilização de energia e maior autonomia em veículos elétricos.

Assim, o desenvolvimento do teto panorâmico Solarbay insere-se no compromisso da Renault em oferecer soluções inovadoras e sustentáveis, otimizando a tecnologia para melhorar a experiência dos seus clientes e, simultaneamente, promover práticas mais ecológicas na indústria automóvel. E, claro está, para aprofundar o seu princípio de “voitures à vivre”. Porque quem não vive um carro, talvez não devesse ter um...