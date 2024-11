Problemas no OneDrive do seu macOS? A Microsoft está a tentar resolver e dá umas dicas

A Microsoft está a investigar um problema recentemente identificado que faz com que as aplicações macOS parem ao abrir ou guardar ficheiros no OneDrive. Se tem esse problema, saiba como "resolver"... por agora!

O que se passa com o OneDrive?

Como a empresa explicou, este problema conhecido afeta apenas os sistemas que executam o macOS Sequoia, a versão mais recente do sistema operativo da Apple.

Abrir ou guardar ficheiros nas pastas Ambiente de Trabalho ou Documentos pode fazer com que a aplicação do ficheiro fique bloqueada. Isso ocorre no macOS 15. Estamos a investigar o problema e forneceremos mais informações quando estiverem disponíveis.

Disse a empresa numa atualização de sexta-feira num documento que dá suporte aos problemas recentes no OneDrive.

Até que uma correção esteja disponível, os clientes devem forçar o encerramento do processo OpenAndSavePanelService que fica suspenso devido a este problema e guardar os seus ficheiros num local diferente das pastas do Ambiente de Trabalho, Documentos ou OneDrive.

A empresa de Redmond aconselha os utilizadores que tenham este problema ao guardar ficheiros a seguir este procedimento como solução alternativa:

Abra o Monitor de Atividade (pode encontrá-lo na pasta Aplicações > Utilitários ou procurá-lo usando o Spotlight); Na barra de pesquisa no canto superior direito do Monitor de Atividade, introduza OpenAndSavePanelService. Selecione o processo na lista. Poderá estar a ter um uso muito alto da CPU ou mostrar “Sem resposta”. Na barra de menu superior, clique no botão X e escolha Forçar Encerramento e, em seguida, reinicie o OneDrive e guarde o ficheiro do Office noutro local da pasta.

Se estiver a ver este comportamento ao abrir ficheiros no OneDrive, deve:

Forçar o encerramento do processo OpenAndSavePanelService que não responde, conforme descrito acima. Clique no botão X na barra de menu superior e escolha Forçar Encerramento. Em seguida, mova o ficheiro da pasta Ambiente de trabalho ou Documentos para outra localização de pasta e abra-o como habitualmente.

No início deste ano, a Microsoft também corrigiu um problema conhecido que causava erros do tipo “Uma versão diferente da aplicação OneDrive já está ligada a esta conta” em sistemas onde as versões da App Store e autónoma do OneDrive estavam a ser executadas lado a lado.

A empresa também investiga um problema separado que afeta os clientes do Windows e do macOS, em que alguns deles não conseguem encontrar ficheiros que sabem que estão no seu OneDrive.

A Microsoft aconselha-os a encontrá-los manualmente, navegando até à sua localização utilizando o Explorador de Ficheiros ou o Finder como solução alternativa.