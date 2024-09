Esta extensão do Chrome permite transformar o seu WhatsApp num autêntico CRM

O WaSeller é uma extensão do Chrome que interage sobre a interface do WhatsApp Web e traz funcionalidades super úteis ao dia a dia de quem usa a plataforma como ferramenta de trabalho. Portanto, descubra tudo o que é possível fazer com esta extensão.

O WhatsApp é utilizado diariamente por milhões de pessoas, o que leva estas a usarem a plataforma das mais variadas maneiras. Uma delas, que é até bastante comum, é o uso para trabalho. O WaSeller vem para o ajudar nesta componente.

O que é que o WaSeller é capaz de fazer?

Pode criar abas personalizadas, adicionar contactos de clientes de acordo com os interesses, e organizar as suas conversas de forma simples e profissional - muito semelhante às fases de um CRM (Customer Relationship Management). Além disso, pode adicionar notas personalizadas para cada contacto - isto permitir-lhe-á ter todos os seus dados sempre à mão.

Pode ainda agendar mensagens de confirmações e gerir estas mensagens agendadas com poucos cliques. O WaSeller também tem a opção de selecionar os contactos de uma aba, de um ou vários grupos, e enviar mensagens em massa como oferta, lembrete, promoção, ou o que quiser enviar para várias pessoas de uma vez só.

E quanto à segurança?

O WaSeller é uma extensão que funciona no Chrome, e não precisa de fazer login num servidor externo. Basta instalar e continuar a usar o WhatsApp Web. A ferramenta está hospedada no repositório do Google Chrome e passou por uma revisão da Google. Por isso há garantias do lado da Google no que diz respeito a segurança.

Além disso, não possui servidores, a empresa garante que todas as suas informações permanecem no seu computador.

A extensão conta com uma versão gratuita que pode já começar a usar, mas algumas funcionalidades necessitam de uma conta Premium. O pagamento é anual, e pode parcelar em até 6 vezes. Além disso, esta subscrição dar-lhe-á direito a receber todas as atualizações e funcionalidades que a empresa vai adicionando constantemente.

Leia também: