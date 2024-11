Mais de 50% dos condutores espera ter um carro elétrico nos próximos 10 anos

Com os governos a exigirem mudanças e as empresas a precisarem de decidir alterações estratégicas, importa perceber o nível de aceitação que os carros elétricos reúnem entre os potenciais promotores do seu sucesso. Assim sendo, um novo estudo concluiu que mais de 50% dos condutores espera ter um veículo elétrico nos próximos 10 anos.

Ainda que as previsões nem sempre lhes sejam favoráveis, os condutores parecem querer os carros elétricos. Se não agora, no futuro, de acordo com um novo estudo da empresa de consultoria e tecnologia da informação Accenture.

A empresa analisou as preferências dos condutores em todo o mundo, baseando-se em entrevistas aprofundadas e inquéritos a 6000 condutores de automóveis nos Estados Unidos, Alemanha, Itália, França, China e Japão.

Nos Estados Unidos, 54% dos condutores inquiridos disseram que esperam possuir um carro elétrico nos próximos 10 anos, com apenas 11% a dizer que nunca comprarão um automóvel movido a bateria.

Globalmente, os números são ainda mais animadores para os carros elétricos: 57% dos condutores esperam ter um veículo elétrico nos próximos 10 anos e apenas 10% afirmaram que nunca comprariam um.

Entretanto, 23% dos inquiridos que não possuem atualmente um veículo elétrico afirmaram que se veem a comprar um nos próximos cinco anos.

Realidade dos carros elétricos é diferente em cada país

Na China, por exemplo, 65% dos condutores inquiridos afirmaram acreditar que o futuro pertence aos automóveis elétricos e 44% dos não proprietários de elétricos planeiam comprar um automóvel a bateria nos próximos cinco anos.

Ao mesmo tempo, os inquiridos alemães e franceses são mais céticos no que diz respeito a um futuro dominado pelos elétricos, com 37% e 36% dos condutores, respetivamente, a afirmarem que são a favor dos elétricos.

Relativamente ao que procuram as pessoas que pretendem adquirir o seu primeiro veículo elétrico, a maioria dos inquiridos afirmou que as suas prioridades são a fiabilidade (83%), a segurança (82%) e a relação qualidade/preço (82%).

Curiosamente, estes critérios são semelhantes aos nomeados pelas pessoas que procuram um veículo de combustão interna para a sua próxima compra. A sustentabilidade já não é uma prioridade para os compradores, como era para os primeiros.

O inquérito revelou, também, que 70% dos condutores de todo o mundo esperam poder carregar o seu automóvel sempre que este estiver estacionado, seja em casa ou em espaços públicos.

Além do carregamento, a autonomia é um ponto-chave, com 81% dos condutores de todo o mundo a classificarem o tamanho da bateria e a autonomia de condução como um dos fatores mais críticos na compra de um carro elétrico.