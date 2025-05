Tesla filmou ladrão que assaltou turista alemão em Lisboa

Infelizmente, em Portugal, os números de casos de violência têm vindo a ser mais significativos. Recentemente um argelino de 35 anos assaltou turista alemão. Um Tesla que estava por perto filmou tudo.

Câmaras do veículo Tesla registaram tentativa de roubo

De acordo com as informações, tudo aconteceu no Martim Moniz, Lisboa, onde um argelino assaltou turista alemão. Os acontecimentos foram registados pelo sistema de vídeo de uma viatura TVDE, de marca Tesla.

A Tesla equipa os seus veículos com um avançado sistema de vídeo que integra segurança, monitorização e assistência à condução. Este sistema baseia-se num conjunto de câmaras externas e internas, sensores e software de inteligência artificial.

A Dashcam grava automaticamente vídeos do ambiente ao redor do veículo enquanto este está em movimento. Quando ativado, o Modo Sentinela utiliza as câmaras e sensores do veículo para monitorizar atividades suspeitas ao redor do carro enquanto este está estacionado e trancado. Alguns modelos da Tesla estão equipados com uma câmara que analisa o interior do veículo, sendo utilizada para monitorizar a atenção do condutor.

O ladrão foi filmado a arrancar o telemóvel da vítima, tendo fugindo em seguida. Segundo relatos, houve um segundo roubo por esticão, cometido junto à mesma caixa multibanco por um segundo assaltante e que vitimou uma mulher que ajudava a primeira vítima, foi filmado da mesma forma. O suspeito deste segundo roubo, um guineense de 20 anos, foi detido pouco depois e colocado em prisão preventiva.