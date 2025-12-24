Nesta época natalícia, tenha cuidado com os burlões online

Estamos a aproximar-nos do Natal, e os esquemas fraudulentos online andam por aí. No podcast de cibersegurança intitulado ‘Unlocked 403’, Jake Moore, Global Security Advisor na ESET, expõe as táticas que os burlões usam para explorar a época festiva, desde ofertas falsas de compras a e-mails de phishing.

No Podcast é ainda explicado qual o motivo deste período ser tão aliciante para cibercriminosos:

Os burlões são muito bons a aproveitar-se da situação quando as pessoas estão dispostas a gastar o seu dinheiro. Por isso, na época do Natal, muitas pessoas compram presentes, mesmo aqueles de que talvez não precisem, mas sentem que têm de o fazer. Há muitas pessoas na família e nos amigos a quem precisam de comprar coisas, desde quase nada até, talvez, centenas de euros, por isso estão dispostas a gastar dinheiro agora. Estão dispostas a despedir-se dele agora. É claro que, com essa procura, cria-se uma plataforma perfeita para os burlões atacarem, por isso eles são muito bons a criar qualquer coisa, desde e-mails de phishing a anúncios falsos, para visar pessoas que já estão dispostas a dar-lhes o seu dinheiro

Jake Moore alerta igualmente para os burlões que se fazem passar por instituições de caridade legítimas, método particularmente eficaz nesta altura do ano:

Esses sites parecem autênticos, e muitas pessoas estão prontas para agir, com o cartão de crédito na mão. Então não precisam fazer muito para que as pessoas simplesmente forneçam todas as informações e, claro, não é apenas o dinheiro delas, são as informações que acompanham isso também

Durante a conversa, Jake Moore deixou alguns conselhos essenciais para se manter seguro durante a época natalícia:

Se nunca viu esse site antes, analise-o, faça a sua pesquisa se for comprar algo online pela primeira vez, não use o seu e-mail normal e definitivamente não use uma palavra-passe que já tenha usado em qualquer outro lugar. Mantendo as palavras-passe, deixe que o seu gestor de palavras-passe faça todo o trabalho pesado por si, ele está lá para ajudar a tirar o máximo proveito disso, e use um bom gestor de palavras-passe

A proteção inteligente antifraude da ESET utiliza Inteligência Artificial (IA) para detetar e bloquear ameaças como phishing, ransomware e malware em tempo real, oferecendo camadas de segurança para transações online, redes e dispositivos. Para que não seja uma das próximas vítimas, a ESET, maior empresa europeia de cibersegurança, relembra a sua campanha de Natal, em que oferece 30% de desconto nas soluções ESET HOME Security e ESET Small Business Security.