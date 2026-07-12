Ainda tem umas horas para ir atestar o depósito! Gasóleo vai disparar

Se estava a necessitar de abastecer o carro, talvez seja boa ideia fazê-lo hoje. Os preços dos combustíveis voltam a sofrer alterações já na próxima segunda-feira e a maior subida será sentida no gasóleo.

Gasóleo vai disparar 7 cêntimos

De acordo com as previsões para a próxima atualização de preços, o gasóleo deverá registar um aumento significativo, enquanto a gasolina também ficará mais cara, embora de forma menos expressiva.

As alterações resultam da evolução das cotações internacionais dos combustíveis e da variação do preço do petróleo nos mercados internacionais, fatores que continuam a influenciar o valor praticado nos postos de abastecimento em Portugal.

Importa recordar que os preços finais podem variar consoante a marca, a localização do posto de combustível e as campanhas promocionais em vigor.

De acordo com as previsões, o gasóleo simples deverá aumentar 7 cêntimos por litro, enquanto a gasolina simples 95 deverá subir 3 cêntimos por litro.

Se pretende poupar alguns euros, abastecer antes da entrada em vigor dos novos preços poderá ser a melhor opção.