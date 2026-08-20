Volta: já deu conta que o “período de transição inicial” acabou?

Se tem reparado que algumas garrafas e latas já têm o símbolo Volta, mas outras continuam sem ele, saiba que essa realidade está a mudar. O chamado período de transição do Sistema Volta terminou a 9 de agosto, dando início a uma nova fase deste sistema de depósito e reembolso de embalagens. O que significa?

O que é o Sistema Volta?

O Sistema Volta é o novo modelo de depósito e reembolso de embalagens de bebidas implementado em Portugal. Entrou em funcionamento a 10 de abril de 2026 e pretende aumentar a recolha e reciclagem de embalagens de bebidas de uso único.

O sistema abrange embalagens de bebidas de plástico, metal ou alumínio, com capacidade até três litros. Quando uma embalagem está integrada no sistema, o consumidor paga um depósito de 10 cêntimos, valor que pode recuperar quando devolver a embalagem num ponto de recolha Volta.

O que aconteceu durante o período de transição?

Nos primeiros meses, foi possível encontrar nos estabelecimentos comerciais dois tipos de embalagens: umas com o símbolo Volta e outras sem esse símbolo.

Esta situação aconteceu porque os supermercados, distribuidores e outros estabelecimentos ainda tinham em stock embalagens que tinham sido colocadas no mercado antes da entrada em funcionamento do novo sistema.

Durante esta fase, apenas as embalagens com o símbolo Volta estavam abrangidas pelo depósito e pelo reembolso. As restantes continuavam a ser encaminhadas para os ecopontos, como acontecia anteriormente.

E o que muda agora?

Com o fim do período de transição, o sistema entra numa nova fase de funcionamento.

Uma das principais mudanças diz respeito aos produtores, embaladores e importadores: estes deixam de poder colocar no mercado novas embalagens abrangidas pelo sistema que não tenham a identificação Volta.

No entanto, existe uma nuance importante para os consumidores. As lojas podem continuar a vender embalagens sem o símbolo Volta que já tenham em stock, até que essas existências se esgotem. A Agência Portuguesa do Ambiente esclareceu esta questão no início de agosto.

Ou seja, não significa que, a partir de agora, todas as garrafas e latas sem o símbolo desapareçam imediatamente das prateleiras.

Como funciona o reembolso?

Quando compra uma bebida numa embalagem integrada no Sistema Volta, paga mais 10 cêntimos de depósito.

Depois de consumir a bebida, pode devolver a embalagem num dos pontos de recolha disponíveis. O valor do depósito é então recuperado.

Para ser aceite, a embalagem deve cumprir determinadas condições, nomeadamente:

Ter o símbolo Volta;

Ter o código de barras legível;

Estar vazia;

Não estar amolgada ou deformada;

No caso das garrafas, manter a tampa.

O sistema permite devolver as embalagens em diferentes pontos de recolha, independentemente do local onde foram compradas.

Atenção às embalagens sem símbolo

Se encontrar uma garrafa ou lata sem o símbolo Volta, não significa necessariamente que esteja perante um produto irregular.

Pode tratar-se simplesmente de uma embalagem que já estava em circulação antes da implementação do sistema e que ainda faz parte do stock de um estabelecimento.

A grande mudança é que, daqui para a frente, a introdução de novas embalagens abrangidas pelo sistema deverá ser feita já de acordo com as regras do Volta.

O fim do período de transição marca uma nova etapa na implementação do Sistema Volta. O objetivo é tornar progressivamente mais comum o gesto de pagar o depósito, consumir a bebida e devolver a embalagem para recuperar os 10 cêntimos.

Portugal pretende, desta forma, aumentar significativamente a recolha seletiva de embalagens de bebidas e aproximar-se das metas europeias de reciclagem e economia circular.