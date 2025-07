Google revoluciona testes no Android com o novo Canal Canary

Se quer ficar a par das últimas novidades do Android ou é um programador tem novidades da Google. A empresa está a reformular o complexo Android Developer Previews, tendo criado agora um novo canal Canary. É aqui que todas as novidades vão surgir a um ritmo elevado nos Pixel.

Google revoluciona testes no Android

As novas atualizações importantes do Android começam tradicionalmente como versões de Pré-visualização para programadores, acessíveis aos telemóveis e tablets Pixel. Após alguns destes lançamentos, a Google lança uma versão Beta e, eventualmente, é disponibilizada uma versão final. No entanto, quando chegaram as primeiras Developers Previews da próxima versão do Android, foi necessário instalar o dispositivo novamente para o experimentar.

Isso muda agora, com uma novidade da Google A empresa revelou um novo canal de lançamento Canary para o sistema operativo Android. Este substitui o programa Developer Preview. Quem decidir instalá-lo num telemóvel Pixel compatível, receberá um fluxo contínuo das versões mais recentes da plataforma através de atualizações over-the-air (OTA).

Do que foi revelado, vão ser trazidas novas funcionalidades e correções assim que estiverem disponíveis. Também quando as primeiras versões para a próxima versão principal do Android estiverem prontas, serão automaticamente enviadas para os equipamentos que estiverem neste programa.

Novo Canal Canary para as novidades

Isto é semelhante à forma como a Microsoft lida com os canais Canary/Dev do Windows Insider e espelha os canais de lançamento existentes para o browser Chrome. Quem precisar da experiência de ponta do Android, com bugs e tudo, o Canary é a escolha. O canal Beta existente continua ativo, recebendo novos lançamentos Android após o Canary e com menos bugs e problemas de estabilidade.

A Google afirmou no seu blogue que o canal Canary destina-se a programadores que desejam explorar e testar as primeiras APIs Android de pré-lançamento e possíveis mudanças. As compilações terão passado pelos testes automatizados, além de passarem por um curto ciclo de testes com utilizadores internos. São esperados bugs e mudanças. Estas compilações não serão a melhor escolha para dispositivos principais.

Poucas pessoas precisam de testar as primeiras versões do Android, mas agora esta opção é mais fácil do que nunca. Isto assumindo que têm dispositivo Pixel compatível. Ainda não há sinais de lançamentos de testes antecipados para smartphones e tablets de outros fabricantes. Algumas destas empresas oferecem versões beta, incluindo a OnePlus e a Lenovo, mas não são geridas pela Google.