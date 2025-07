Levantamento LiDAR de Portugal disponível para download

A informação LiDAR (Light Detection And Ranging) do território de Portugal continental já pode ser descarregada a partir do Centro de Dados da Direção-Geral do Território (DGT).

LIDAR: a tecnologia de medição e deteção remota

Segundo as informações, nesta fase, por cada acesso, será possível descarregar em bloco áreas geográficas até cerca de 200 km², de modo a garantir um desempenho elevada da plataforma. Posteriormente esta infraestrutura permitirá realizar o descarregamento dos dados para áreas geográficas de maior dimensão, assim como assegurar o acesso aos dados LiDAR através de uma API.

A informação altimétrica deste levantamento está disponível através de uma nuvem de pontos com uma densidade média de 10 pontos/m² no formato LAZ, assim como através dos ficheiros matriciais referentes ao Modelo Digital do Terreno e Modelo Digital de Superfície com resoluções espaciais de 50 cm e 2 m no formato GeoTiff.

Os dados obtidos através deste levantamento são disponibilizados através de uma política de dados abertos, sem qualquer tipo de restrição à sua utilização, de modo a promover uma utilização generalizada destes dados pelos utilizadores.

Neste momento estão disponíveis para descarregamento os dados referentes a 90% da área do território, sendo que os dados para a zona noroeste de Portugal continental estão ainda em fase de produção.

LIDAR (Light Detection and Ranging) é uma tecnologia de medição e deteção remota que usa luz na forma de um laser pulsado para medir distâncias.

LiDAR Portugal