Galaxy Z TriFold: quão resistente é este novo smartphone dobrável da Samsung?

A Samsung deu mais um passo significativo após anunciar o Galaxy Z TriFold. Esta é a sua mais recente experiência com dispositivos dobráveis ​​que gerou grande impacto no mundo da tecnologia. A empresa partilhou um vídeo oficial detalhando como o telefone dobrável em três fases foi fabricado e os testes pelos quais passou.

Quão resistente é este novo smartphone dobrável?

Um dos aspetos mais importantes deste vídeo é o nível de durabilidade declarado pela Samsung. No vídeo, a Samsung anunciou que o ecrã principal do Galaxy Z TriFold é resistente até 200.000 dobras. A empresa afirma que este número equivale a dobrar o dispositivo aproximadamente 100 vezes por dia durante cinco anos. Estes dados são baseados em testes internos da Samsung e ainda não foram verificados.

Para comparação, o Galaxy Z Fold 7 tinha uma classificação de 500.000 dobras. Embora o TriFold ofereça uma menor durabilidade, o seu design complexo provavelmente ultrapassa os limites da engenharia. Para conseguir esta durabilidade, a Samsung desenvolveu um novo processo de montagem específico para o modelo TriFold.

O vídeo destaca a integração de duas dobradiças Armor Flex e a tecnologia de colagem avançada utilizada para criar uma superfície de ecrã mais plana. O ecrã principal também é mostrado a ser pressionado sob pressão controlada para obter uma estrutura mais fina e resistente. A Samsung também realiza testes adicionais de controlo de qualidade para garantir uma dobragem suave e a integridade estrutural.

Galaxy Z TriFold passou em todos os testes da Samsung

O Galaxy Z TriFold está a ser descrito como o anúncio de hardware mais ambicioso da Samsung dos últimos anos. Quando aberto, o dispositivo transforma-se num ecrã de 10 polegadas do tamanho de um tablet, com apenas 3,9 mm de espessura no seu ponto mais fino. Equipado com a plataforma Snapdragon 8 Elite, o telefone tem um ecrã de 200 MP.

O formato do dispositivo traz novas funcionalidades, como multitarefa com três janelas, Samsung DeX independente, até quatro espaços de trabalho virtuais e um sistema de alarme automático que alerta os utilizadores caso dobrem o dispositivo incorretamente. O preço do modelo com 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento foi fixado em aproximadamente 2.443 dólares.